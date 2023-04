La reflexión de un profesor tras encontrarse un avión de papel con esvásticas en clase: "Igual hemos entrado en otra fase de frivolización del nazismo"

Un profesor de primero y segundo de la ESO, con estudiantes de entre 12 y 13 años, interceptó un avión de papel en una de sus clases. El maestro se percató de que el avión tenía esvásticas y simbología nazi pintada.

No era la primera vez que se topaba con algo así, pero el incidente le ha llevado a una reflexión sobre la facilidad para frivolizar con la simbología fascista en los jóvenes.

Lo que mayor preocupación le ha generado es que estos comportamientos habitualmente provenían de niños que ya mostraban otras actitudes violentas, machistas o racistas, pero ha comenzado a toparse con sorpresas.

En concreto, con un estudiante del que no esperaba tal comportamiento. Tan insensibilizado con estas cuestiones. Porque, a pesar de que es una edad aún inocente en la que se busca explorar los límites de forma instintiva, considera que ya tienen una noción del significado de sus actos.

Se refería a 3° y 4° de ESO en adelante. En un primero de ESO igual no es apropiado, pero no lo digo por la dureza de las imágenes, o no solo, lo digo porque algunos son capaces de frivolizarlas también y ponerse a reírse y a legitimar lo ilegitimable.

El principal problema con el que se ha topado el profesor es la edad de sus alumnos. Utilizar películas como La Ola o La vida es bella son útiles para concienciar a los niños, pero considera que puede que no estén en el punto de madurez necesario para tomárselas en serio y teme que les proporcione más material para frivolizar sobre el tema.

Por ello, el profesor se ha mostrado preocupado de que los alumnos que frivolizan con elementos del nazismo ya no cumplan con ese "estándar" de violencia, racismo o machismo, sino que sea una actitud más extendida a otros perfiles.

De momento, ahora ya no me voy a sorprender de nadie la próxima vez. Ya he llegado a ver con el coqueteo nazi a a un alumno rumano, a otro homosexual… y bueno, me temo ya estaba curado de espanto, para que os voy a engañar. 😭

