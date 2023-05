Ramoncín compara a Juan Carlos I con Vito Corleone

El cantante Ramoncín en un momento del programa de La Sexta. PÚBLICO

Por Tremending

Directo, al grano. Sin pelos en la lengua. Ramoncín ha saltado a los titulares por sus declaraciones en un programa televisivo, donde trazó una comparativa entre Juan Carlos I y el mafioso Vito Corleone. Ocurrió en La Sexta, al hilo de una nueva polémica en torno a su supuesta paternidad de una cuarta hija.

Tras el desmentido del emérito a la agencia EFE –donde negó "absolutamente" que tenga una hija no reconocida–, Ramoncín advirtió que "este sainete, que resulta en parte cómico, lo sería si no fuera porque es patético", ha afirmado. "Es patético porque no estamos hablando de un artista de vida disoluta ni de un famoso, sino de un señor que fue durante 39 años el jefe de Estado de este país", subrayó.

El artista destacó, en primer lugar, que él no es ningún "cortesano". Dicho esto, afirmó que "este señor ha sido el rey de este país. Este señor, al que algunos llaman emérito, no lo es, porque emérito es aquel que se retira de un sitio con todos los honores, pero de honores ni sabe, ni conoce". "Más de 30 años después los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone", dijo poco después. Incidió, de hecho, que todo esto "resultaría normal" si se tratara "de otros apellidos, de apellidos de películas mafiosas".

"Yo creo que aquí ocurre una cosa gravísima, y es que tenemos a un señor protegido por un artículo en el que con 13 delitos que lo señalan, de los que cinco o seis están prescritos y el resto no se puede hacer nada porque el artículo lo impide", afirmó.