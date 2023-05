El intolerable insulto a una clienta que se coló en el ticket de un restaurante

La sorpresa que se llevó la clienta de un restaurante valenciano que pidió unos espaguetis sin carne fue mayúscula, aunque el mensaje iba escrito en letras minúsculas…

Cuando llegó la cuenta y se fijó en el ticket, bajos los spaghetti a la boscaiola habían escrito la siguiente frase: "sin carnes para la rompebolas".

El usuario de Twitter @soycamarero ha difundido una imagen del recibo junto a su opinión al respecto: "Lamentable".

También se hace eco de la queja en Instagram de una amiga de la clienta afectada, donde explica que había pedido inicialmente unos espaguetis "de champiñones con queso y sin carne", pero "el plato estaba fuera de la carta".

"Nadie nos lo ha dicho y, sin consultar, han sacado esto: espaguetis con tomate sin más, que pretendían cobrarnos al precio de los otros, cuando esto sinceramente…", denuncia.

Conclusión: "Tienen mejor pinta los que hago yo en mi casa".

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

Me traes un ticket que ponga eso por pedir que se cambie o quite un ingrediente ya sea porque soy vegana, tengo alguna alergia o porque simplemente no quiero comer x y automáticamente te casco una reclamación. Pedir un cambio en el plato no es algo malo ni motivo para hacer esto https://t.co/znDHJbum7J

