El rapapolvos de una chica a un 'amigo' que la criticó por su "tripita" en Whatsapp

Detalle de la conversación de Whatsapp difundida por una usuaria de Twitter. / @MayyRules

Por Tremending

"Bienvenidos al mundo, las mujeres también tenemos tripa", advierte la usuaria de Twitter @MayyRules antes de difundir una conversación en Whatsapp sobre una foto suya.

"Vaya tripita te hacía el vestido, maja. Fatal en la foto de Xxxx, eh", le comenta un amigo. "Pues la que tengo", responde May.

"No jodas. Pues de poco te sirvió el gym, ¿eh? Ahí hay que hacer algo", insiste su amigo. "Ahí no hay que hacer nada y creo que no se debe opinar de cuerpos ajenos", zanja la joven.

"Tripita suelta", insiste el tipo. "Yo pensaba que no tenías tripilla ninguna", se carcajea.

May, harta de los comentarios desafortunados de su amigo, le viene a decir que la confianza (que se ha tomado él) da asco: "Con más razón porque soy tu amiga y te estoy diciendo que me molesta y no me gusta que opinen de mi cuerpo. Es el que es y estoy orgullosa de él y eso a nadie le va ni le viene".

Luego, en Twitter, publicó el siguiente mensaje, acompañada de la foto por la que fue criticada por su amigo:

"¿Cuándo será el día en el que se deje de opinar de cuerpos ajenos? No sabéis cómo puede afectar a la persona. Poned el ojo en vosotros mismos y dejadnos tranquilas a las demás".

Bienvenidos al mundo, las mujeres también tenemos tripa. ¿Cuándo será el día en el que se deje de opinar de cuerpos ajenos? No sabéis cómo puede afectar a la persona. Poned el ojo en vosotros mismos y dejadnos tranquilas a las demás. La foto en cuestión: pic.twitter.com/0OnO4DsFsZ — May. (@MayyRules) May 1, 2023

Parece que el chaval no lo pilló, porque terminó la conversación con unas risas y un "¡madre mía!".

Lo mejor es que le digo que me molesta y se la pela, se ríe. — May. (@MayyRules) May 1, 2023

En Twitter, por supuesto, los usuarios se solidarizaron con la joven.

Gracias por enseñar el mensaje y la foto, de verdad que ayudas a otras 💜 — Yo Soy Coditos (@YoSoyCoditos) May 1, 2023

De nada, es porque sino parece que estas cosas no pasan cuando de una manera u otra es el pan de cada día. Tener más o menos tripa no hace que mi cuerpo deje hacer mil cosas maravillosas y eso es lo que me importa. — May. (@MayyRules) May 1, 2023

Ex amigo. https://t.co/YqPQm4mWO1 — cuenta recuperada 🥺Angel del Rey (@angelcarrillop) May 2, 2023

Me encanta el detalle de que la corbata vaya a juego con el vestido. Guapísimos los dos 💜 Pero tú, una reina 👑💖 — ✨Luci Shion✨ (@MugiwaraLuci) May 1, 2023

Y yo lo que pensaba era que hacían una pareja hermosa 🥺 ni caso May, estás preciosa 🤩 — mari | midnights🌌 (@manzanita13_) May 1, 2023

Ayyy muchísimas gracias 🤩

Si ni caso le hago la verdad, pero no me gusta callarme estas cosas que luego parece que no pasan pic.twitter.com/UkbsAo8CDk — May. (@MayyRules) May 1, 2023

No sé por qué me ha saltado ésta notificación, pero he de decirte que estás estupenda, no hagas caso a ésos comentarios.

En cuanto al supuesto "amigo", quiérele, pero quiérele lejos…

Sólo gente cercana que aporte o se aparte.

Tu chico y tú hacéis muy buena pareja. Felicidades — José Vicente Montoya (@JV_Montoya) May 1, 2023

Yo intentando ver donde está la tripa 💀 https://t.co/qxRLz3ADG9 pic.twitter.com/nY59xDqn2P — Forever and Always 💜 (@MEplusYOUjust) May 2, 2023

Ni "maja", ni "tripilla", ni "¡madre mía!". Menos paternalismo y, como dice May, "dejadnos tranquilas".