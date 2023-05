El vídeo viral de un robot que se 'desmaya' tras 20 horas de trabajo

Aunque estemos en el año 2023, lo más cercano que vemos a diario a aquellos androides y robots inteligentes que imaginaban Isaac Asimov o Philip K. Dick son la Roomba y la Thermomix. Pero no nos despistemos mucho que ya hemos visto a algunos autómatas con mal perder.

Mientras eso llega, un vídeo se ha hecho viral en los últimos días. En él se ve cómo un robot de la empresa Agility Robotics cae al suelo tras 20 horas seguidas de trabajo, según relata la propia compañía. En el curioso documento visual el robot parece desmayarse como lo podría haber hecho un humano con tan bestial carga de trabajo. El capitalismo no da tregua, tampoco a las máquinas.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023