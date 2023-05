"Ahora mismo es casi más fácil encontrar a un astronauta que a un camarero": el lamento de un hostelero tiene fácil solución para los tuiteros

Por Tremending

"Ahora mismo es casi más fácil encontrar a un astronauta que a un camarero", señala un artículo sobre hosteleros que no encuentran personal para el verano. Resulta que muchas personas que trabajan en el sector han decidido que si no reciben un salario digno y no se respetan sus horarios no quieren trabajar, mecachis.

Si tan solo hubiese una solución a este problema. Una que a nadie se le haya ocurrido. Y que no sea lamentarse en los medios por lo difícil que está encontrar personal.

¿Será que hay más astronautas que camareros? Que hayan estado en el espacio unos 550 aproximadamente. Astronautas, no camareros. De camareros en el espacio no hay registros. A lo mejor están todos allí y por eso los hosteleros no encuentran personal. Seguiremos indagando en esta posibilidad.

Así que parece bastante dudoso que habiendo cerca de un millón y medio de camareros en España, según la Seguridad Social, sean más difíciles de encontrar que un astronauta. A lo mejor son muy buenos jugando al escondite, también barajaremos esa opción.

Ahora bien. Pongamos que contra toda estadística, encuentran más astronautas que camareros. Cobran sobre 100.000 dólares anuales de sueldo base. Un poquito más que los camareros. Aquí va una idea loca y quizá hasta revolucionaria.

¿No será mejor destinar menos del presupuesto de lo que costaría contratar a un astronauta en camareros con sueldos dignos? Incluso sobra dinero para que sean varios, de forma que puedan cubrir correctamente los turnos y no tengan que trabajar más horas de las acordadas. Y, con todo eso, seguiría siendo bastante más barato que un astronauta.

Abrazame hasta que los hosteleros dejen de llorar — Carlos Sánchez (@racsol123) May 5, 2023

A ver qué astronauta te trabaja 60 horas a la semana sin día libre por 800€ — Quelo (@xuseinho) May 5, 2023

El típico astronauta que gana 800 euros por 60 horas a la semana con un contrato de media jornada. https://t.co/qPzlJu9rcq — Genko (@Genko) May 5, 2023

Tienen dinero para pagar astronautas pero no para cumplir el convenio de hostelería. Flipa. https://t.co/NCTo3MuvQs — Pedro Vallín (@pvallin) May 5, 2023

Vaya, si la solución la tiene uno de los hosteleros a los que habéis preguntado. https://t.co/HMBARuXO5b pic.twitter.com/gc5NrZHrT5 — Creu (@delaCreu) May 5, 2023

Vaya, aún no se sabe porqué faltan trabajadores en la hostelería? Qué misterio! — JP-Bocanegra (@TheHokko) May 5, 2023

Un truco: pay them more. pic.twitter.com/jxgnPgVRvX — el sugus azul (@elsugusazul) May 5, 2023

Si tu negocio no puede pagarle a los trabajadores lo que les corresponde segun la ley, tu negocio no es viable. — Otro Gallo Cantaría (@ticialeiole) May 5, 2023

QUE SUBÁIS LOS PUTOS SUELDOS, LLORICAS. https://t.co/ReK8QjUqDg — Joansinmiedo (@Joansinmiedo) May 5, 2023

Mientras la hostelería sigue buscando camareros e intentando resolver el acertijo de por qué nadie quiere trabajar en sus establecimientos, los tuiteros han propuesto algunas ideas para solucionar el problema.