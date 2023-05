La respuesta de Albiach al comentario autoritario de un diputado ultraderechista: "A mí ningún nazi de Vox me manda callar"

La extrema derecha sigue su estrategia de intentar captar los votos de los más despistados por la vía de no hacer nada para poder criticar todo, mentir, envolverse en la bandera y culpar a la izquierda hasta de la muerte de Manolete. Precisamente este jueves, el diputado de Vox en el Parlament catalán, Antonio Ramón Gómez, tuvo un encontronazo con la representante del grupo de los comuns, Jéssica Albiach, cuando trataba de culparles nada menos que de la sequía, al más puro estilo del PP.

El ultraderechista espetó: "Estamos hablando de una sequía extrema, que ha arruinado ya a muchos agricultores […], y una sequía que ha llegado por culpa suya". En ese momento, como era de esperar, algunas y algunos presentes estallaron en risas y comentarios. Esto cabreó al representante de Vox, que sacó su lado autoritario: "Comunista, cállese que hoy ya les han dado bastante, no me haga que le dé yo también".

Al acabar el turno, Albiach pidió la palabra por alusiones y respondió de forma contundente: "A mi cap nazi de Vox em mana callar" ("A mí ningún nazi de Vox me manda callar").

La propia diputada compartió el momento en Twitter y multitud de usuarios han respondido.

