Críticas a la desafortunada notificación de Wallapop por el Día de la Madre: "Se me encoge el corazón. Rota"

Por Tremending

Hay comentarios y gestos desafortunados y después está lo de Wallapop en el Día de la Madre.

Oye @wallapop, os habéis parado a pensar que quizás esté mensaje no sea muy apropiado para muchas personas, y más un día como hoy? pic.twitter.com/m53XQHnYc9 — Javi Sánchez (@Javi_spz) May 7, 2023

La polémica saltó este domingo a las redes sociales después de que varias usuarias explicaran que han recibido en sus teléfonos móviles una alerta de la conocida app de compraventa de productos de segunda mano simulando una llamada perdida de sus madres. Según se puede ver en las capturas que han publicado varias de ellas, el mensaje tenía el icono de un teléfono junto al texto: "Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas". Lo que sucedió a continuación era lo esperado si alguien lo hubiera pensado un poco.

Señores de @wallapop, si me llama mi madre me asusto. Se me fue hace 33 años. Hay que darle una vuelta a las ideas creativas. Y pensar en todos los posibles receptores del mensaje. pic.twitter.com/RwAyKogSbe — Margot Martín 🎧(@El_Recuento) 🎤 (@El_Recuento) May 7, 2023

Oye @wallapop

Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida"

No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta. pic.twitter.com/lPbiJQfqIs — Lucía M. Taboada (@merylou) May 7, 2023

En redes como Twitter son muchos las usuarias que han explicado el mal rato que se llevaron tras ver lo que parecía un mensaje desde el teléfono de sus madres que en muchos casos ya no están con ellas.

Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. @wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe. pic.twitter.com/gjrJPuBTRt — Yasmina (@yasbaa_) May 7, 2023

Muchas han manifestado su enfado por una campaña de marketing que quizá no se pensó mucho. Público ha tratado de contactar con Wallapop para recabar su versión pero no ha recibido respuesta.

Estos son algunos de los comentarios y respuestas en Twitter a la polémica.

Yo igual…. También lo publique y agregue a @wallapop. Pero nada!! pic.twitter.com/UMHav1mbJ7 — Calíope (@Caliope_eterna) May 8, 2023

La mía murió hace 6 y me ha pasado exactamente lo mismo — Esperanza Escribano (@esperanzaec) May 8, 2023

Esta puñalada tan dolorosa a qué responde, @wallapop? Q más quisiera yo que me estuviera llamando mi madre…

Como no es poco punzante este día para las que las hemos perdido, pues apretad un poco más, cariñas. pic.twitter.com/FahMyZSWLZ — Cris 💚💜🔻 SHE/HER (@Crispichispi) May 7, 2023

Esto… @wallapop seguro que os ha parecido buena idea hacerlo hoy.

Pero no lo es. 😢 pic.twitter.com/PaUOAogGsU — Madresfera (@madresfera) May 7, 2023

Y es que hay campañas de martketing que salen bien pero otras no. Pensar en la gente como personas y no solo como clientes suele venir bien. Cuidado con estas cosas.