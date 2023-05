Por Tremending

Vuelve a aparecer por Tremending uno de nuestros políticos favoritos, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso ha sido protagonista de muchas historias gracias al ingenio, gracejo e ironía que ha mostrado desde la tribuna del Parlamento y en los medios de comunicación.

Junto a Rufián, tenemos a otro habitual de la casa: Pablo Iglesias. Resulta que Rufián ha entrevistado a Iglesias en su programa La Fábrica, el programa de entrevistas que el diputado ERC mantiene en Youtube.

La Fábrica es un programa serio, pero hay tiempo para todo, incluso para contar chistes y gastar bromas.

Durante la entrevista, Rufián e Iglesias tuvieron su momento de asueto hablando de los calzoncillos que cada uno a preguntas de una colaboradora del programa. Esta conversación derivó en una revelación de Pablo Iglesias.

El antiguo líder de Podemos recordó que cuando era vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo le confesó –"y aún me lo sigue diciendo"– que "le vuelve loca Gabriel Rufián".

Como hay vídeo, es mejor que lo vean a que se lo contemos nosotros. Que para eso lo ha colgado el propio Gabriel Rufián en Twitter.

Lo que parece indudable, a tenor de las imágenes, es que hay muy buen rollo entre Rufián e Iglesias. Es más parece que hay muy buen rollo entre el propio y Carmen Calvo, porque lejos de azorarse, Iglesias dice en un momento de la conversación: "se lo podéis preguntar a Carmen Calvo". Seguro que a ella no le molesta, viene a decir. "¡No, no, no!", se oye decir a atribulado Rufián.