Los tuits y memes más descacharrantes con la coronación de Carlos III del Reino Unido: "The Campechan"

Momento histórico el vivido este fin de semana en Londres. Carlos III y su esposa, Camila, fueron coronados como reyes del Reino Unido.

— El Jueves (@eljueves) May 6, 2023

Todo sucedió el sábado, cuando miles de ciudadanos en la Abadía de Westminster y millones por televisión siguieron la coronación que le ha llegado al hijo de Isabel II a los 74 años.

— Javier Durán (@tortondo) May 6, 2023

Una ocasión única de las monarquías para mostrarse cercanas a los ciudadanos.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 6, 2023

Felipe VI y Letizia fueron invitados al evento.

— Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) May 6, 2023

Muy decepcionado con que la representación española en la coronación de Carlos III no haya sido por parte de Froilan y Victoria Federica.

Muchas cosas se han dicho y muchos análisis se han hecho, pero quedaban por ver las de los mayores expertos en este asunto, los tuiteros.

— El Palentino Radioactivo (@palentivo) May 8, 2023

Estas son algunas de sus mejores reflexiones.

— LΛ ΓΛSPΛ™🏴‍☠️🐾 ₚₐᵣₒdy (@Raspatuit) May 7, 2023

Cuando no estás conforme con lo que hay pic.twitter.com/R14UzXorNj

No puedo opinar de Carlos III porque no he visto los dos anteriores.#Coronation

— Serthand (@Serthand) May 6, 2023