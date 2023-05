Shakira recibe el premio 'Billboard' a la mujer del año con un empoderante discurso: "Somos más fuertes de lo que pensamos"

Por Tremending

"Esto es demasiado para mí", dijo Shakira nada más subir al escenario mientras el público coreaba su nombre. La cantante colombiana ha recibido este fin de semana en Florida el premio a la mujer del año, una distinción creada por la prestigiosa revista Billboard, que organizó una gala para reconocer el papel de las artistas latinas en el panorama musical. Su discurso empoderante provocó la ovación de todo el auditorio.

Maluma fue el encargado de hacer entrega del galardón. Acto seguido, Shakira pronunciaba las primeras palabras: "Este ha sido un año de cambios sísmicos. He sentido más que nunca lo que significa ser mujer. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos y somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser".

✨ Watch Shak's acceptance speech as she receives the @billboard "Woman of the Year" award!

✨ Mira el discurso completo de Shakira recibiendo el premio "Mujer del Año" de @billboard! pic.twitter.com/nUGeVWutrR — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 8, 2023



Tras su polémica separación del futbolista Gerard Piqué, la artista decidió poner tierra de por medio e iniciar una nueva vida en Miami junto a sus dos hijos. De hecho, en la gala de Billboard algunos han visto alguna que otra indirecta dirigida al que fuera su pareja. "A veces por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro nos olvidamos de nosotras mismas. A mí me ha pasado, más de una vez", reconoció la cantante.

"Llega un momento en el que una no depende de nadie para quererse o aceptarse tal cual es. No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo verdaderamente importante es que sigamos siendo fieles a nosotras mismas", aseguró la colombiana, para luego añadir que en su peor momento "fue la música quien la salvó".

Un alegato feminista y lleno de anécdotas que está dando la vuelta al mundo. Otras estrellas del mundo de la música, como Lele Pons o Thalía, han celebrado con Shakira este reconocimiento.

LA MUJERES NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN !!!! 💪🏼❤️ @shakira pic.twitter.com/JCSk5KRBFr — Lele Pons (@lelepons) May 7, 2023

Mi Shak!!! 🫶🏼 Que hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Que noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto 😉 @shakira @billboardlatin @billboard… pic.twitter.com/KWiZZxW38j — Thalia (@thalia) May 8, 2023

Antes de volver a su asiento, Shakira aprovechó el día de la madre para lanzar un entrañable mensaje a la suya: "Mami, para mí eres la mujer del año. Este reconocimiento va para ti. Este es el año de las mujeres".