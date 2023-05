Cuando te llevas más cosas de las que debes del súper: un tuitero recuerda la historia viral de su madre y un 'robo' accidental

Por Tremending

Nunca antes una historia sobre un supermercado había dado tanto juego. Aprovechando el Día de la Madre del pasado domingo, el tuitero @pcasin97_ ha recordado un suceso que protagonizó su progenitora y que hizo las delicias de los usuarios en Twitter.

"Esto verdaderamente pasó", ha enfatizado @pcasin97_ en el retuit que ha hecho a modo de conmemoración. La publicación acumula miles de 'me gusta'. Y no es para menos. La combinación de elementos lo merece: una madre con prisas, una pandemia, un robo accidental y la respuesta del propio establecimiento. Todo fue hace tres años.

La cosa es que la protagonista de la historia, en un contexto realmente complicado con la covid y en el que salir de casa se antojaba toda una aventura, fue al supermercado a hacer la compra. Con las prisas, añadidas a obstáculos como las mascarillas recién estrenadas, a lo mejor también guantes (recordemos, esto sucedió en mayo de 2020), la mujer se hizo un lio, cogió el datáfono cual bote de aceitunas y se lo guardó en la bolsa. Y claro, como el aparato había desaparecido, tuvo que pagar en efectivo.

No se dio cuenta del error hasta que llegó a casa y encontró el dispositivo entre el resto de la compra. A pesar de que pidió a su hijo que no lo compartiera en ningún sitio, este no tuvo piedad y lo publicó en Twitter, para regocijo de propios y extraños. Como buena historia que se precie, esta también tuvo final feliz: el datáfono volvió a casa y hasta el supermercado respondió para dar las gracias por "el toque de humor" y por la devolución del aparato, que, por lo que sea, les hacía falta.