La manipulación de Ana Rosa sobre los impuestos como ejemplo de la Telecinco que nos espera mañana y tarde: "Esta soberbia será 24 horas al día"

Por Tremending

Esta semana, a pocos días de las elecciones, Mediaset confirmó que Ana Rosa Quintana ocupará las tardes de Telecinco en lugar de Sálvame. No hace mucho conocimos también que la presentadora, en cuyo programa son habituales los insultos y los bulos, especialmente contra políticos de la izquierda, había sido premiada con la Medalla Honor de Madrid. Las pistas están ahí, solo hay que querer interpretarlas.

Pero de momento ya podemos ver la que se nos viene. Este mismo martes, Quintana no ha tenido reparos en manipular un comentario sobre impuestos del candidato del PSOE por Madrid, Juan Lobato. Con la guasa de que Lobato además es… técnico de Hacienda del Estado.

—Ana Rosa, que yo soy (…) Técnico de Hacienda del Estado.

—Usted es el técnico del Estado y yo soy paganini. De verdad, la soberbia de algunos "periodistas" es acojonante. Se creen que saben de todos los temas y más que un profesional.

Es increíble la soberbia de la escena: pic.twitter.com/J4UZWQ0gX2 — 𝑻𝒐𝒏𝒊 🚂 (@A___Moreno) May 9, 2023

Lobato aseguró: "Hoy en Madrid paga lo mismo quien gana 55.000 euros que quien gana 300.000 y nosotros lo que decimos es que se establezcan esos tramos intermedios". Al escuchar esta crítica al Gobierno de Ayuso, Quintana saltó como un Miura: "No. No, no, no. No, no, no, no, no".

Aunque era evidente que Lobato se refería a los tipos impositivos, Ana Rosa le hizo tener que aclararlo. Ante la insistencia, Lobato le espetó: "Ana Rosa, de verdad, como técnico de Hacienda del Estado permíteme, que este tema lo controlo y lo he estudiado", aseguró.

¿Por qué van a poner a Ana Rosa Quintana por las tardes en Telecinco y se van a cargar el Sálvame de Jorge Javier Vázquez? Por ejemplo, esta mañana ha intentando dar clases de progresividad fiscal a un técnico de Hacienda del Estado, como Juan Lobato. 📽️ @dsegoviaatienza pic.twitter.com/V7RX2YD3EF — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) May 9, 2023

La presentadora de Telecinco no pudo reprimir un nuevo comentario, más en el terreno del cuñadismo que en el de los argumentos: "Usted es técnico del Estado y yo paganini".

Es que claro, él se refiere a que están dentro el mismo tramo, pero ella no tiene la capacidad intelectual suficiente como para entender que le hablan de tramos, no de euros. Si no se lo explican con dibujos no lo va a entender. — Daniel Pedrero Rosón (@DPedreroRoson) May 9, 2023

Ana Rosa es rica y sabe quién defiende sus intereses. Ojalá muchos/as trabajadores hicieran lo mismo y no votaran lo mismo que ella. — Carlos Benítez (@CarlBenite) May 9, 2023

Todo lo que sea ir en contra del psoe …. Es cojonudo para ella . Menuda figura…. — Fran Moreno (@franjenfermero) May 9, 2023

Ningún político decente debería prestarse a que le entreviste semejante señora 🤐 — snt mari (@mcrichocolate) May 9, 2023

@telecincoes y esta es la que vais a meter por las tardes? — Alberto (@Likesdemierda) May 9, 2023

Bueno, está reconociendo que no le entrevista en calidad de periodista sino de rica que no quiere pagar más. https://t.co/a79QO0Zm2G — Miss Antropía (@Egotada) May 9, 2023

Pues esta soberbia, en Telecinco, será 24 horas al día de lunes a viernes pic.twitter.com/2noU5vFhLK — El niño sandía 🔻 (@aelito_mio) May 9, 2023

Pues este es el nivel informativo que nos espera en las principales televisiones los próximos meses. Si antes con las mañanas no querías caldo, ahora con las tardes toma dos tazas.