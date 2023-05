Lo de Ana Rosa Quintana y Telecinco, explicado en tuits: "Telebasura por telecloaca"

Por Tremending

Notición de la semana en el mundo de la comunicación. Mediaset cancela Sálvame para dejar las tardes de Telecinco en manos de Ana Rosa Quintana. Es el premio que tiene hacer lo que hace a diario en su programa, algo al alcance de muy pocos.

"Las eléctricas en España ganan muy poco…" Ana Rosa Quintana ni hace periodismo ni tiene vergüenza…🙄🙄🙄pic.twitter.com/vk6PvHmuv1 — Protestona ۞ (@protestona1) June 19, 2021

Al parecer, el programa llegará después del verano y será entonces cuando los hogares españoles podrán disfrutarlo en toda su plenitud. Quién sabe si esto es un paso previo a un Telecinco presentado full time por la "buena amiga" de Villarejo.

Ana Rosa veinticuatro horas en Tele5 diciéndole a los abuelos que si cierran los ojos un segundo les ocuparán la casa. — Jimvill (@SrJimvill) May 9, 2023

Como difundir bulos, manipular vídeos y gráficos, insultar a políticos de izquierdas y justificar el acoso fascista a sus casas no se podía quedar sin una recompensa, Almeida ya había concedido a Ana Rosa la Medalla de Honor de Madrid. Pero ahora nos hemos enterado de lo de Telecinco. Que este año se vengan unas elecciones generales es una inocente coincidencia.

Que a unos pocos meses de las elecciones generales, Telecinco quite Sálvame para colocar en su lugar una tertulia política de la cloaquera Ana Rosa Quintana, no es un cambio de parrilla, es un movimiento político. — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2023

La cosa se veía venir de lejos. El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, no ha ocultado sus posiciones ideológicas. Algunos no le han debido de perdonar que su día dijera: "Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea".

Por no recordar el detalle de que Mediaset había empezado prohibiendo hablar de política a los presentadores que no fueran de programas de actualidad. Ahora algunos medios de derechas han dado la noticia diciendo que se acabó la telebasura.

Sálvame no era telebasura. Era un show barato que todo el mundo entendía como show. Poner a Ana Rosa Quintana para que te diga que su show ultraderechista es información sí es telebasura.https://t.co/HnBpahHNI4 — gerardo tecé (@gerardotc) May 5, 2023

La propia Ana Rosa ha confirmado que de momento va a seguir por las mañanas, "por lo menos hasta las elecciones". Ni se molestan en disimular.

"Voy a seguir también por las mañanas, por lo menos hasta las elecciones". Os lo traduzco: Telecinco se ha cargado 'Sálvame' y le ha entregado casi toda la parrilla a Ana Rosa Quintana para intentar conseguir un gobierno PP-Vox. pic.twitter.com/nLp5IbyjBK — PabloMM (@pablom_m) May 8, 2023

Así que muchos en las redes ya se están imaginando las tardes de Telecinco.

🔴EXCLUSIVA: Se filtra el primer monólogo de Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco pic.twitter.com/ari2iV6Pkg — JTurnleft 🌈🌾 (@JturnIeft) May 6, 2023

Ana Rosa llegando a las TARDES de Telecinco pic.twitter.com/nDDJ8g0EeJ — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) May 5, 2023

Aunque tampoco hace falta tener mucha imaginación.

Ana Rosa Quintana yendo de plural y lleva dos días silenciando a Podemos, ayer Murcia, hoy Extremadura, fijaos que ni vox está en el parlamento extremeño pero sí le dan voz, han tenido todos entrevista, y al PP como no, privilegio con "entrevista" larga. pic.twitter.com/tDes7hxWb0 — 🏳️‍🌈DΛVID ƧΣGӨVIΛ🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) May 10, 2023

¿Por qué van a poner a Ana Rosa Quintana por las tardes en Telecinco y se van a cargar el Sálvame de Jorge Javier Vázquez? Por ejemplo, esta mañana ha intentando dar clases de progresividad fiscal a un técnico de Hacienda del Estado, como Juan Lobato. 📽️ @dsegoviaatienza pic.twitter.com/V7RX2YD3EF — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) May 9, 2023

La manipulación de Ana Rosa sobre los impuestos como ejemplo de la Telecinco que nos espera mañana y tarde: "Esta soberbia será 24 horas al día" https://t.co/RFjj5t99jb — Tremending (@Tremending) May 10, 2023

El movimiento ha sido uno de los asuntos más comentados en los últimos días. Estas son algunas de las reflexiones de los tuiteros sobre el nuevo programa de Ana Rosa Quintana.

El partido político Mediaset en coalición con el partido político Ana Rosa entran en campaña… https://t.co/UpBidtUdTi — Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 8, 2023

Es decir, que para acabar con la telebasura pones a Ana Rosa Quintana, la que difunde fake news, la que plagió un libro, que se reunía con Villarejo y su marido está envuelto en causas judiciales. Cuéntame más, Telecinco. pic.twitter.com/xUO5gvJ0LU — Ivanjode (@Ivanjode) May 6, 2023

Toni Cantó ahora mismo llamando a Ana Rosa para ver si pilla hueco. — Mortadela (Parodia) (@MortaSiciliana) May 5, 2023

Intentar dar prestigio a la programación sustituyendo Sálvame por Ana Rosa Quintana es como hacerlo sustituyendo El Chiringuito por el informativo de Telemadrid. — Superlópez 🎬 (@Superlopezxxl) May 5, 2023

Mediaset ha hecho oficial lo de Ana Rosa Quintana. Cambiará telebasura por telecloaca. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 8, 2023

telecinco: vamos a hacer una cadena blanca y familiar llena de valores

ana rosa a las 16h30:pic.twitter.com/5OdMmFzmpX — Arón (@eonyoshi) May 5, 2023

Anunciar que terminas con la telebasura sustituyendo Sálvame por Ana Rosa es como decir que vas a empezar a comer sano en la cola de un McDonalds. — Moe de Triana (@moedetriana) May 5, 2023

Se cargan a la única persona de Mediaset que decía claramente las cosas que pensaba sobre Isabel Díaz Ayuso, Jorge Javier, y las tardes para Ana Rosa Quintana, una de las mayores difusoras de bulos de la TV. Cuando piensas que no pueden dar más asco van y te sorprenden. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 5, 2023

Pudiendo Telecinco mejorar las tardes televisivas emitiendo la imagen estática de una alpargata, va y mete a Ana Rosa — Incitatus (@LTGarlic) May 5, 2023

Hay que darle caña al Gobierno, también por las tardes. Con darle caña x las mañanas no es suficiente, al final Feijo no tiene el tirón esperado y es necesario un empujón más de los medios de comunicación. — Juan Carlos (@JuanTautau1978) May 6, 2023

Lo de Telecinco no va de audiencias, dar mayor presencia a AR es dar voz a secuaces de Villarejo y a medios que nacieron para ser panfletos desde los que esparcir bulos. Este es el discurso que quieren normalizar, ahora también en horario de sobremesa. pic.twitter.com/HrBJaaNH4t — Moe de Triana (@moedetriana) May 6, 2023

Telecinco cancela Sálvame y su lugar lo ocupará la productora de Ana Rosa. pic.twitter.com/9XQtxdPFfV — el Óscar (@elosqar) May 5, 2023

Telecinco cambia Sálvame por No creas, no. — Miguel Anómalo (@Anomalo) May 5, 2023

Quitar 'Sálvame' para darle las tardes a Ana Rosa Quintana no es "fulminar la telebasura", es cambiarla por la cloaca. pic.twitter.com/cWFjhWcf2m — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2023

Aún no se ha revelado de qué irá el programa, pero si le pidiéramos a una inteligencia artificial que se lo imaginase posiblemente nos mostraría una tertulia sobre ocupas podemitas-comunistas-etarras que no quieren trabajar en la hostelería y que causan la sequía en España.