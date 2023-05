Bochorno espantoso de Vox al tratar de hacer un chascarrillo con Villarejo en la comisión de investigación

Por Tremending

Los representantes de Vox están últimamente dando mucho juego. No es que a estas alturas sorprenda mucho, pero visto el nivel mostrado en las últimas horas por los dirigentes de la formación de ultraderecha parece difícil pensar que haya alguien dispuesto a malgastar algo tan sagrado como una papeleta electoral para darles el voto.

Este miércoles descubrimos un vídeo donde Santiago Abascal batía la plusmarca mundial de catetismo. El presidente de Vox se permitía criticar que los niños en España no saben hablar para acto seguido decir "escribido". La cosa no queda ahí. También este miércoles, y siguiendo los pasos de su líder, Juan Carlos Segura, portavoz ultra en la comisión de investigación parlamentaria sobre las llamadas cloacas políticas y policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy, protagonizaba un momento especialmente bochornoso.

Segura quiso comenzar su intervención con un chascarrillo. No salió bien. "Tengo que hacerle una pregunta obligada, conociendo su trayectoria personal. ¿Usted me está grabando esta conversación? Lo digo porque esta comisión es secreta y quería saber si usted está llevando un micro en este momento", interpeló al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que se le estaba cuestionando sobre la operación Cataluña. Lo que viene a continuación es uno de los episodios más tremendos de vergüenza ajena.

VOX nuevamente haciendo el ridículo en la comisión de investigación de Villarejo.

"Está comisión es secreta".

"No solo no es secreta si no que la está viendo media España en directo". pic.twitter.com/Bm3qCt8Bds — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 10, 2023

El presidente de la comisión, Ferran Bel Accensi, no pudo reprimirse y no perdió la oportunidad de darle un repaso al miembro de Vox: "Perdón, señor Villarejo. Debo recordarle al portavoz de Vox que esta comisión no solo se está grabando sino que la está viendo media España porque está comisión es pública, como les he advertido al inicio de la sesión".

El zasca no ha pasado inadvertido entre los tuiteros.

Eso le pasa porque Abascal no le ha escribido las preguntas — Revuelta General 🍆 ✊🔻🤘 (@revueltageneral) May 10, 2023

Es que no hay uno normal?🤦🤭 — Johny Bandohlas (@JohnyBandohlas) May 11, 2023

Sólo están para llevarse el sueldo. Lo de trabajar es muy cansado y ellos viven muy bien rascándose los eggs. — Dorothy-15 (@Dorothy6015) May 11, 2023

Y VILLAREJO PIDIÉNDOLE QUE LE CACHEE, ES QUE ME RÍO POR NO LLORAR. — La insoportable realidad de ser (@enderman93) May 10, 2023

Venía con el chiste preparado de casa y no entró bien. — Hide (@Mr_Hidepath) May 10, 2023

La España mendruga — agustinsmv (@agustinsmv) May 11, 2023

Como destacaba un tuitero, la vacilada de Villarejo es digna de mención: "Pero me hace ilusión, su señoría, si quiere me puede cachear. Igual hasta me motiva. A mi edad no se puede ni imaginar los gustos que tengo". La cara de Segura era todo un poema.