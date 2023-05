El vídeo de un oso saliendo de hibernar con el que todo Twitter se identifica: "Pues está mejor que yo por las mañanas"

Por Tremending

Lunes, seis o siete de la mañana, suena el despertador. Duele, ¿verdad? Pues imagínate eso pero tras cinco o seis meses durmiendo. Empezarás a entender el cuerpo que tendrá un animal al finalizar su periodo de hibernación.

Precisamente en las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de un oso recién levantado. El sopor, el hastío y el abatimiento moral y físico, presentes en su mirada y en los movimientos erráticos de su cuerpo casi se pueden sentir. We know that feel, bro.

Un oso saliendo de su periodo de hibernación pic.twitter.com/NjxxCJhVOn — Mauricio Zapata (@mezvan) May 10, 2023

El vídeo es una de las cosas más virales de la jornada y tiene ya más de 1,3 millones de reproducciones.

Estamos todos de acuerdo que lo mejor de Twitter del día 11 de mayo de 2023 está siendo el oso despeluchao recién despertado ¿no? — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) May 11, 2023

El gesto del pobre animal, al que incluso se le cae el pelo al desperezarse, ha tocado la patata de muchos que se han sentido identificados con un dolor y un sentir que, por lo que parece, es universal en el reino animal.

Un día después de cualquier borrachera. — Arturo Maltos (@arturomaltos) May 11, 2023

UN LUNES CUALQUIERA, AMIGO OSO — Kelu Robles (@Kelurobles) May 11, 2023

Cuando empiezas en Twitter / Después de un mes en Twitter pic.twitter.com/UIyrHt7UYN — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) May 11, 2023

Como están los máquinas? https://t.co/IZQek5TVqr — Hugo Silva (@rastacai) May 11, 2023

Una caja de magdalenas, un cubo de leche con colacao y a mirar la pared de la cocina tres horas y media. https://t.co/QLvyij7FKP — Serthand (@Serthand) May 11, 2023

Qué coño! Ese soy yo ayer cuando me levanté de la siesta. — Supermiralles 🏳️‍🌈🇮🇹🇳🇱🇬🇧 (@BlackVillain666) May 11, 2023

Pues está mejor que yo por las mañanas https://t.co/OCL5k3Dz5p — Marina Lobo (@marinaLobL) May 11, 2023

YO: Solo he cerrardo los ojos cinco minutos.

ALSO YO: https://t.co/xyUivmmkVt — Miguel Anómalo (@Anomalo) May 11, 2023

El jersey de cachemir saliendo de la lavadora. https://t.co/rUR2fYM0vB — Nidea 🥳 (@nyconene) May 11, 2023

Está buscando la cafetera — Manlezl (@Manlezl) May 10, 2023

Ya no volvere a quejarme de mi pelo al despertar 🤣🤣🤣 — Isabel ☮️💚 (@ilopezp23) May 11, 2023

El oso pensando: "Ou, vaya, se me fue la siesta de madre" https://t.co/OW2nB0usot — Robert🏎️ (@RobertVaz22) May 11, 2023

La próxima vez que sintamos ese dolor mientras desayunamos mirando al abismo de la pared de la cocina nos acordaremos de ti, osito perezoso. Sabemos lo que se siente.