La respuesta de la activista Teresa López Cerdán ante el acoso gordófobo: "Personas como yo tienen que vivir en mundos como el vuestro"

Montaje fotográfico hecho con capturas de pantalla del vídeo de Teresa López Cerdán en el que denuncia el acoso gordófobo contra ella

Por Tremending

La activista contra la gordofobia Teresa López Cerdán ha sufrido en sus carnes uno de los episodios que denuncia en su lucha contra la intolerancia sobre los cuerpos no normativos.

"Mensaje público para la acomplejada de Teresa López Cerdán. Si estás putamente gorda y estás acomplejada, cambia tu mentalidad, no la de los demás, será más fácil. Va a venir a decir que lo que está haciendo Ibai con su cambio físico es un ejemplo pésimo y que está perpetuando los estereotipos y su puta madre. Si quieres seguir zampando bocatas como una condenada, hazlo, pero no digas gilipolleces. Tenía que darte un infarto o cualquier otra cosa, que te pase algo malo en la salud, para que te dés cuenta de que lo que tienes que cambiar eres tú y no lo demás".

Dicho entrecomillado forma parte de uno de los muchos comentarios que, como ella misma relata en un vídeo colgado en su perfil de Instagram, recibe desde hace siete semanas, tras viralizarse su lucha contra la gordofobia.

Teresa López Cerdán acaba dejando que las lágrimas recorran su rostro, ante la impotencia del acoso recibido. "Llevo intentando no llorar durante 15 minutos. No quiero llorar porque luego me dicen que voy de víctima, pero es lo que me siento, una víctima", explica. "La conclusión de saco de todo esto es que la lucha contra la gordofobia es necesaria, que el movimiento body positive es necesario, que personas como yo tienen que vivir en mundos como el vuestro", narra.

Mientras una multitud de mensajes que critican su físico se estampan sobre la pantalla, la activista lanza un mensaje claro y conciso: "El acoso tiene que acabar, el odio tiene que acabar, el bullying tiene que acabar y más cuando es gratuito. Puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes intentar rebatir mis argumentos, puedes lanzar tu mensaje al mundo, pero esto es inadmisible".

Como contrapunto al acoso, muchas personas han optado por apoyarla con mensajes como "frente a todos esos comentarios horribles, recuerda la luz que te aportan todos los que te han dejado en este vídeo y en los demás" o "vamos juntas hasta el fin del mundo. Vamos con todo para que esta violencia acabe". Mensajes que recuerdan que la mejor medicina contra la intolerancia es la lucha contra la gordofobia.