"Para cuando os cuenten milongas de ocupas": el vídeo de Javier Ruiz sobre los datos reales ante el bulo recurrente de la derecha

Pocos bulos han calado tanto en España en los últimos años como el asunto de los ocupas. La repetición en televisiones, los ejemplos que omiten detalles clave y la participación de comunicadores y políticos de primera fila, pueden explicarlo.

Da igual que se explique que la mayoría de los casos que salen en televisión son en realidad conflictos entre arrendadores e inquilinos, o casos de usurpación por la inacción de los propietarios (en muchos casos bancos). Da igual que salga todo un juez a explicarlo. La idea de que puedes irte de fin de semana y al volver alguien se habrá quedado con tu casa ya ha calado.

Pero hay que seguir explicándolo para aquel que quiera entender lo que hay de verdad. Es lo que ha hecho este jueves el periodista Javier Ruiz, con un vídeo en el programa Hablando Claro de Televisión Española. En él habla sobre la "extraordinariamente sobredimensionada alarma ocupa". Y explica, por ejemplo que las denuncias por ocupaciones suponen el 0,07% de las viviendas en España.

— Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) May 11, 2023

Tampoco ayuda mucho a la verdad el hecho de que el presidente del primer partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se sume al alarmismo en año de elecciones y proponga ideas que no entran en una mente cuerda.

Que sepáis que si algún día se acaba aprobando esto solamente os perjudicaría. Esta "ley" supondría que si un día os echan de vuestro trabajo, no tenéis ahorros y no podéis pagar el alquiler a tiempo os puedan desahuciar inmediatamente al día siguiente. No os creáis a la prensa. https://t.co/5smbhIAc6w

— Rogermarxismo ☭ (@Rogermartismo) May 11, 2023