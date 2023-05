Repaso a un cargo de Ayuso por su falta de empatía con el trabajo a altas temperaturas: "Manuel, que se nos muere la gente, hombre"

La maldad no se hace sola, hay que hacerla. Mientras la inteligencia artificial no alcance nuevas cotas y sea capaz de llevar a cabo tan ingrata actividad, todo indica que su desempeño seguirá recayendo en seres como Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de Isabel Díaz Ayuso.

Y es que hay que gestionarse buena cantidad de mala baba para hacer según qué declaraciones. Lean si no el tuit que sigue para entender a qué nos referimos. La respuesta de Llamas a unas declaraciones de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, en las que reivindica la necesidad de ajustar los rigores del cambio climático al reglamento laboral, no dejan indiferentes:

— manuel llamas (@manuel_llamas) May 10, 2023

Os acordáis de Luis Aragonés cuando decía "ganar, ganar, ganar y volver a ganar…"??? Pues este Gobierno igual: sólo piensa en "prohibir, prohibir, prohibir y volver a prohibir…". Y por qué no prohíben trabajar cuando haga frío o, mejor aún, cuando llueva, que hay más… https://t.co/6piOBmGOe2

Lo que acaban de leer, traducido del luciferino, viene a significar que si usted ha de trabajar a 40 grados ya puede remojarse la nuca o ataviarse con una gorra, porque si por el viceconsejero Llamas nada le exime de cocerse al sol.

— manuel llamas (@manuel_llamas) May 10, 2023

Las reacciones, como era de prever, no se han hecho esperar:

— Gemma del Caño (@farmagemma) May 10, 2023

Manuel, que se nos muere la gente, hombre. Si las empresas no lo hacen porque ellos sólo piensan en "ganar, ganar, ganar" (💰)sin importarles los trabajadores, pues habrá que regularlo. Pero si tienes dudas, seguro que los trabajadores al aire libre a 42 C te dejan probar.

— Fernando Sánchez 🇪🇦 🔻 ⬜🟩 (@Cordobesdel72) May 10, 2023

— Alberto Manuel Gracia Fernández 😉 (@AlbertoMGracia) May 10, 2023

Manuel, estás a favor de trabajar a destajo en horas de olas de calor a 40 grados a la sombra? Si o no?

— Pete Cantropo (@Licualopodo) May 10, 2023

Vago colocado a dedo en un puesto con aire acondicionado explicando cosas de trabajos que no ha visto ni en la tele

— MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) May 10, 2023

— Becky Page (@beckypage_) May 10, 2023

Te sugiero que en señal de protesta te vistas con un EPI y bajes tu mesa de trabajo al centro de la Plaza de Sol cuando estemos a más de 40º y realices una jornada laboral de 8h, de 8 a 15 o de 15 a 22 y no pidas agua que es de nenazas. pic.twitter.com/riBGXITXaC

No te olvides de apagar el aire cuando cierres Twitter, bebé.

— THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) May 11, 2023