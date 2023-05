Por Tremending

El de Doñana no es el único humedal de España que está peligro. Hace ya varios años que otro muy conocido, el Mar Menor, también sufre serios problemas. De hecho, está al borde del colapso. Para no aburrirles ni liarles mucho la cabeza, vamos a reproducir aquí un extracto de un artículo de nuestro compañero Alejandro Tena, nuestro redactor especializado en medio ambiente, que hace un par de meses nos explicó la actual situación del Mar Menor de fábula: "Al Mar Menor, uno de los mayores humedales de España, le acecha desde hace años un mal. Sus aguas dejaron de ser transparentes y finas, para convertirse en una sopa verde eutrofizada que ha acabado con buena parte de este peculiar ecosistema en el que, no hace mucho, se podían ver caballitos de mar nadando sobre extensas praderas de vegetación marina. En 2016, se presenció el primer signo de declive y, en 2019, un episodio de anoxia elevó al máximo el nivel de alerta al dejar las costas cubiertas de peces muertos".

"Al desarrollo urbano descontrolado, se suma un cambio importante en los modelos agropecuarios del entorno de la laguna. Los campos, que antes eran pequeñas huertas locales, se han convertido en gigantes de la producción hortofrutícola. Los avances económicos del sector, sin embargo, se han convertido a la larga en una amenaza para las aguas salinas y toda su fauna", añadía Tena en su artículo.

Y además –cómo no– también falta agua. ¿Quién es responsable de esta situación? Pues aquí, como siempre, hay acusaciones cruzadas. Para la comunidad autónoma de Murcia, gobernada por el PP desde hace décadas, el responsable es el Gobierno central y para éste, el responsable es el Ejecutivo murciano del PP, que para eso tiene las competencias.

¿Por qué les contamos esto? Pues porque entre la legión tuitera murciana ha tenido bastante repercusión el tuit de un ecologista denunciando la hipocresía del PP de Murcia, especialmente de su líder, Fernando López Miras. En sus carteles electorales, el PP reclama "una mayoría necesaria para proteger el Mar Menor". Claro este tuitero se lleva las manos a la cabeza, como pueden ver. Dentro tuit.

No no es un montaje….tela…. pic.twitter.com/aw7L599ND1 — Edu Lafuente (@edumeteo) May 12, 2023

Habrá quien piense que la situación del Mar Menor no es sólo culpa del PP, sino de todos. Nosotros no conocemos mucho la problemática, así que como esto es Tremending, dejemos que hablen los tuiteros.

Eso sí, lo que nos llama mucho la atención es la hipocresía del PP: dice que hay que defender el Mar Menor, pero ¿qué pasa con Doñana? En fin, ahí lo dejamos. Por cierto, aunque no lo sabemos, nos da en la nariz que igual el Gobierno de Murcia sí que podría hacer algo más de lo que ha hecho en los últimos años para proteger el Mar Menor, a tenor de lo que dicen los tuiteros.

Lo mejor es el azul oscuro,casi negro, elegido. Dónde se deduce que más q protegerlo van a amortajarlo. Sobre todo si tenemos en cuenta cuál va a ser la política regional de su vicepresidente. pic.twitter.com/kOfZnp3IUS — José A. Lobo 🍋 🇪🇺 🌹🌈 (@RedWolf_1984) May 12, 2023

"Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad". — Nacho Álvarez-Castellanos Blaya 🚲 (@nachoancho) May 12, 2023

30 años han tenido. — Doppelgänger (@Joaquinelgrand3) May 12, 2023

Flipante — Actualidaz (@Actualidaz) May 12, 2023

Salvemos al Mar Menor de quienes quieren salvarlo. — Poiaquestamos 👀 (@Monguersson) May 12, 2023

¿Y qué hizo los últimos 4 años por el mar menor? — El que cuida gatos.🇮🇨 (@JuanGattote) May 12, 2023

Tanta unanimidad en las respuestas no puede ser casualidad. El Mar Menor está en peligro, pero no estamos muy seguros de si el PP es el más indicado para enarbolar la bandera de su conservación. Pero estamos en período electoral y para algunos todo vale para hacer campaña.