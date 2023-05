Feijóo enciende el modo Rajoy y ahora cortocircuita en Badajoz: "Percibo ilusión cada vez que vengo a Andalucía"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de su partido en Badajoz. - Jero Morales / EFE

Por Tremending

Los partidos políticos han iniciado la campaña electoral para las elecciones del 28M. Los representantes de las formaciones se han puesto sus mejores galas, han sacado sus mejores sonrisas, sus mejores discursos. En el PP han apostado fuerte y el propio Alberto Núñez Feijóo visitó este jueves varias ciudades para apoyar a sus candidatos. Sin embargo, con lo que no contaban los conservadores es con que su líder encendiera el modo Rajoy y que lo que trascendiera de sus mítines fuera un nuevo cortocircuito.

El hombre de las pupilas dilatadas, el de las críticas estrambóticas, el de los "lapsus freudianos", también el de las declaraciones vergonzosas y hasta criminales, cometió un nuevo error en público. Esta vez no ha sido cosa de premios de cine, esta vez Feijóo ha confundido dos regiones, Extremadura y Andalucía, cuando se encontraba en un acto del PP en Badajoz.

"Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía", dijo Feijóo, que no se dio cuenta del error hasta que los asistentes al acto le recordaron que se encontraba en Extremadura. Tras unos segundos de silencio, en los que el líder del PP parece tratar de situarse de nuevo en el mapa, el sucesor de Rajoy salió con un: "Pero… ¿A que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando y digo, ¿a que no se han dado cuenta de lo que digo?". Será cosa nuestra, pero, efectivamente, en Tremending muchas veces no entendemos lo que dice.

Feijóo empieza la campaña en Badajoz diciendo: "Acabo con la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía". Este señor no puede ser presidente ni de su escalera. pic.twitter.com/eocAxmPOWy — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 11, 2023

Feijóo y sus frases suelen ser carne de mofa en Twitter. Esta vez no ha sido menos:

Imaginate ser de Badajoz y votarle https://t.co/xLPp26c9dR — DANY (@DanyCrazyMonkey) May 11, 2023

Si Feijóo puede yo también. pic.twitter.com/JNrjkNEDmL — cristina fernandez (@juevesantes) May 12, 2023

Primero fueron las pupilas dilatadas en Cádiz. Ahora Feijóo se declara en Badajoz encantado de estar en Andalucía. Nos va a dar una campaña mucho mejor de la que nos merecemos. pic.twitter.com/9fsJSyBvxI — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) May 11, 2023

Lo hacen aposta. Es estrategia. Mientras se habla de esa chorrada, no se aborda lo importante: la ausencia de propuestas — Armonía (@marijuanpineda) May 11, 2023

Pero esperen, queridos lectores, eso no es todo. Feijóo siempre sorprende con algo más. Antes de ir a Badajoz estuvo en València, en otro acto de su partido. Y allí hizo esto:

#EnDirecto | Feijóo, ante la visita de Sánchez a Biden en la Casa Blanca: "Me temo lo peor. Va a ver sus coches, sus aviones, la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One lo mismo quiere uno igual para él" pic.twitter.com/vWZxFofTFe — Europa Press (@europapress) May 11, 2023

Más allá, de, bueno, ¿su crítica a Sánchez?, imperdible la paradinha antes de decir Air Force One. Recordemos que el inglés no está entre las virtudes del presidente del PP. Como recordaba un tuitero, quizás todo sea una estrategia para no centrarnos en lo importante. Sea como sea, la campaña electoral promete con un Feijóo a este nivel.