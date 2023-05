"–¿Quién crees que ganará las próximas elecciones? –La coalición Atresmedia/Mediaset"

Por Christian González

¡Viernes!

Ya es Viernes! Que nada os detenga hoy! 🎉 pic.twitter.com/fHhbwly3pA — Alexandra Del Rey Mitchell 🏳️‍🌈 (@Sandra_DelRey) May 12, 2023

Y ya 12 de mayo. Hay que empezar a pensar dónde ir de vacaciones, que luego no cunde el dinero.

La gente yendo de vacaciones este verano VS yo yendo de vacaciones este verano pic.twitter.com/vpodNRd7Fs — UngatoenScarif (@UScarif) May 11, 2023

Pero mientras, este viernes ha empezado la campaña electoral para el 28M.

Ah, que todavía no había empezado la campaña electoral.

MAEMÍA. — Cricri (@buttercri) May 12, 2023

Lo notaréis por detalles. Por ejemplo, las ciudades están mucho más limpias y los políticos son mucho más simpáticos.

El candidato a concejal que solo te saluda cuando hay elecciones. pic.twitter.com/2FyRbmmNyK — TeMaPiCo (@temapico) May 12, 2023

También porque la dureza de algunas caras supera en varias magnitudes a la habitual.

Cuando tienes el rostro de hormigón armado. pic.twitter.com/Q4fXUt9rBO — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 12, 2023

Y sobre todo porque los políticos están totalmente en contra de lo que haga el adversario. Lo que sea.

"El gobierno propone una ley que prohiba trabajar al aire libre durante olas de calor" La oposición asfaltando calles en Córdoba con 40°C a la sombra: pic.twitter.com/7tzPtB93BK — Yogulado (@Supertramp9713) May 11, 2023

"El Gobierno prohíbe trabajar en el exterior durante los días de ola de calor"

Los fachas: pic.twitter.com/aJTa4HKAqf — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 11, 2023

Algunos votantes ya se están preparando para ir al colegio electoral.

Submileuristas preparándose para votar al PP y VOX en las elecciones municipales. pic.twitter.com/BPd1yaYefX — El Majara de Turno (@majara0) May 8, 2023

Lo de que llegan las elecciones también se nota porque hay ciertos temas que regresan a los medios de comunicación.

Os resumo la campaña electoral de la derecha. pic.twitter.com/1KQHqxdhcK — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 12, 2023

Lo de los ocupas, por ejemplo, ha vuelto con fuerza. Una polémica más falsa que las risas del programa que tenía Toni Cantó.

Creo que la falsa "polémica" de los okupas está perfectamente resumida en esta pintada. pic.twitter.com/AgEYPj5Djr — Javier Durán (@tortondo) May 11, 2023

Lo que no me queda claro es quién va a limpiar las calles de mi barrio o quién va a conseguir que me den cita en el médico para antes de 15 días, si los OKUPAS o la ETA. — Elnota_lebowski (@elNota_Lebowski) May 12, 2023

– Entiéndelo, tengo que desokupar la estepa.

– Si señor, si… pic.twitter.com/JL2aCphqb1 — cristina fernandez (@juevesantes) May 12, 2023

En el programa de Iker Jiménez también han ido con ello. Con eso y con lo de los Chemtrails.

Donde veáis muchos aviones aparcados, ahí ponen los mejores chemtrails. — Xabibenputa (@Xabibenputa) May 11, 2023

Donde tu ves la estela de un avión de toda la vida, ellos ven una conspiración entre Bill Gates, Pedro Sánchez y Sauron para envenenar a los españoles, meterles chips con 5G y hacer que no llueva.

Así estaban los cielos está mañana y no me ha tocado la primitiva.

Me llamareis conspiranoico, pero yo ahí veo una clara relación.@navedelmisterio pic.twitter.com/UraNoxdzzl — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 11, 2023

Hay muchos españoles que no se dejan engañar y saben que Perrosanche nos está fumigando. Hoy ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso y Vox NO ha preguntado por este asunto. ¿Creéis que Abascal anda metido en el ajo? ¿Está traicionando a sus votantes? Abro debate 🇪🇦 pic.twitter.com/SumhNyurlt — gerardo tecé (@gerardotc) May 10, 2023

Entre las noticias que vuelven a las elecciones con precisión de reloj atómico, por supuesto está el clásico entre clásicos: la ETA.

Cuca Gamarra en el Congreso cuando vienen elecciones. pic.twitter.com/h91YOVFrei — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 10, 2023

También vuelven los mítines. Y llegados a este punto, tenemos que hablar de Feijóo.

Sus asesores tienen que estar en un estado de nerviosismo continuo cada vez que ven un micrófono.

A Feijóo cuando no se le entiende es terrible, y cuando se le entiende es peor — Toño Fraguas (@antoniofraguas) May 11, 2023

Al ritmo que va con sur frases locas va a dejar a Rajoy en una anécdota.

Que si Badajoz está en Andalucía, que si el sol dilata las pupilas, que si Picasso era catalán, que si Orwel escribió "allá por 1984", que si Bruce Esprinter…

Luego no digáis que no os ha avisado. — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) May 11, 2023

El otro día con lo de las pupilas dilatadas y ahora cortocircuitando en Badajoz, diciendo que percibe la ilusión de Andalucía.

Estoy un poco con Feijóo, al sur de Pajares todos andaluces. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 12, 2023

Y sigue, y sigue. No para. Lo nunca visto. Es un as de meter la pata.

Las mujeres feministas de verdad se quedan embarazadas cuando lo diga Feijóo. https://t.co/cllJPJRmzq — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) May 11, 2023

¡RETO VIRAL!

Encontrad un video de Feijóo que dure más de un minuto y en el que no meta la pata o diga algo que no dé vergüenza ajena. — El Majara de Turno (@majara0) May 12, 2023

—No he visto mayor afán de superación en mi vida.

—¿Don Rafael Nadal Parera?

—El que le escribe los discursos a Feijóo.

—Un titán. — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 11, 2023

Tiene que ser una estrategia.

A mi la estupidez de Feijoo me asusta. Recordad que una vez ya votamos a Chiquilicuatre para Eurovisión, por las risas. — Antesconocido. (@aramanoth) May 12, 2023

Pero atención, a new player has entered the game. Ahora Abascal ha entrado en la competición.

Abascal bate la plusmarca mundial de catetismo: critica que los niños en España no saben hablar y acto seguido dice "escribido" https://t.co/53P4xQqdGd — Tremending (@Tremending) May 10, 2023

Es que Abascal eso del "escribido" y el "leído" no le va mucho.

Sácame una foto así, haciendo como que escribido… pic.twitter.com/0zD0DXnFUR — MandarinaQueTrina🍊🎶 (@MandarinaTrina) May 11, 2023

Vosotros reíros, pero es una estrategia calculada también.

Abascal dice escribido para que le entiendan sus seguidores. — PabLO TiLoX (Solo llamadas urgentes) (@PabloTilo) May 11, 2023

Y mientras la campaña electoral para las autonómicas y municipales ya ha comenzado, la de las generales también empieza a asomar.

–¿Quién crees que ganará las próximas elecciones?

–La coalición Atresmedia/Mediaset. — FERDELES (@ferdeles) May 10, 2023

Esta semana se ha hecho público que Ana Rosa Quintana sustituirá a Sálvame en las tardes de Telecinco.

Telecinco pone fin a la telebasura / Ana Rosa Quintana ocupará las sobremesas de Telecinco pic.twitter.com/TeZ2Z31k5p — Ivanjode (@Ivanjode) May 10, 2023

El buen periodismo, el de servicio público, ahora también por las tardes.

"Las eléctricas en España ganan muy poco…" Ana Rosa Quintana ni hace periodismo ni tiene vergüenza…🙄🙄🙄pic.twitter.com/vk6PvHmuv1 — Protestona ۞ (@protestona1) June 19, 2021

Ana Rosa full time en la tele. ¿No querías caldo? Toma una piscina.

– ¿Y tú qué prefieres, Sálvame o Ana Rosa? – Yo prefiero beber gasolina. — Kikolo (@kikolo777) May 5, 2023

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Otro juguete roto de la televisión. Me da mucha lástima Mimosín. pic.twitter.com/muDXcT0GZg — madre de mamones (@jonviene) May 11, 2023

El batería de Led Zeppelin los 4 primeros minutos de "Stairway to Heaven" pic.twitter.com/Zs1gwhsN55 — Rimanegra B (@Rimanegra_) May 9, 2023

Fent en Baby Yoda amb Jordi Pujol. pic.twitter.com/SP9KcFbpt5 — Margenet (@AmargenetOr) May 12, 2023

MUY FASIL SIGUIENTE GRASIAS pic.twitter.com/urGXPiuXZX — MALACARA (@malacarasev) May 8, 2023

Una tía abuela mía se murió con 103 años sin comer kéfir. Vamos a calmarnos un poco. — El Canario Optimista (@ElCanarioOptimi) May 11, 2023

pic.twitter.com/CqEve7X8Yl — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) May 8, 2023

