"Conciencia de clase, valores y mucho humor. Hay esperanza": el vídeo de una chica sobre una clienta de Zara que decía ser madre de una 'influencer'

Un montaje fotográfico hecho a partr de dos capturas de pantalla del vídeo donde Clara cuenta la anécdota con una clienta de Zara

Por Tremending

Trabajar de cara al público no siempre es agradable, pero siempre deja anécdotas que contar (y de las que reírse). Si no que se lo digan a Clara, una antigua trabajadora de una tienda de Zara, que relata junto a su hermana en un vídeo cómo lidió con una clienta que decía ser la madre de una influencer.

Relacionada: "Hitler, Mussolini, Primo de Rivera, Stalin y Franco cuando nadie los veía": los mejores momentos de Eurovisión contados por los tuiteros

La mujer llegó diciendo que quería un vestido para que su hija acudiera a un evento. "Y yo en plan… ¿un evento qué es, un cumpleaños?", explica Clara. Entonces, se le ocurrió preguntar cuál es el estilo de su hija, para así poder ayudarla. "Es que mi hija no va a ir a un evento como va vestida habitualmente", le respondió la clienta.

Entonces, llega la primera mofa del vídeo: "Y yo pensando: ¿Pero es un evento de gala? Llévese una cigala. Es un evento elegante… llévese un bogavante", relata en referencia a un episodio de La que se avecina, mientras se ríe sin parar junto a su hermana.

La chica siguió preguntando detalles del evento, ante lo que la mujer contestó: "No entiendes nada, ¿puede atenderme otra persona?". Podría haberse librado de ella, pero optó por no hacerlo: "No iba a encalomarle a la señora pesada a otra compañera", explica, para aclarar que ella es ante todo "buena compañera". Pero la que no tuvo suerte y tuvo que comerse el marrón fue su encargada, ya que la clienta pidió que la atendiera su superior.

Una anécdota que tuiteros y tuiteros no han dudado en comentar, además de alabar la rapidez mental de Clara.

Conciencia de clase, valores, solidaridad y humor, mucho humor.

Hay esperanza. Spoiler: ¡Lo de la cigala y el bogavante!pic.twitter.com/1rvpPosfF2 — Javier Durán (@tortondo) May 13, 2023

Trabajar de cara al público, como dijo alguien, debería ser obligatorio para que todos aprendiéramos a bajarnos los humitos. Pero es que, además, te despierta el ingenio para poder contestar a esa clase de gente… https://t.co/KLCFj48F98 — Paco ۞ (@cismabrides) May 14, 2023

Literal cuando me vienen insoportables al super y me dicen: "¡Que sepas que voy a hablar con don Isidoro!". Caballero, que don Isidoro murió hace 10 años, así que como no hagamos una sesión de espiritismo vamos apañados. https://t.co/gyrqlL2c2e — Daniel Pedrero Rosón (@DPedreroRoson) May 14, 2023

Quiero conocerlas YA https://t.co/ULgVkjBwNe — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) May 14, 2023

La peña hablando que si las tiendas de lujo, que si tal, que si cual.

Viví esto cero unidades en el lujo y CADA día en el fast fashion.

Gente tonta en el lujo, la que quieras. Impertinentes? Los del vestido de 37€ https://t.co/ysyiW3o2pC — Vicentín 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@vicentinismo) May 14, 2023

la vida sin tonterías, qué humor ♥️ https://t.co/datrDhCS6D — lola (@srawinter) May 14, 2023

Sí, como sugiere una tuitera, lo mejor es vivir "la vida sin tonterías" y tirar de humor. En eso, los internautas son expertos. Más humor y menos odio.