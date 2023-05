"Hitler, Mussolini, Primo de Rivera, Stalin y Franco cuando nadie los veía": los mejores momentos de Eurovisión contados por los tuiteros

Captura de pantalla de uno de los memes de la final de Eurovisión, que en este caso protagoniza Blanca Paloma

Por Tremending

Eurovisión 2023 ha convertido a Loreen en la primera mujer en ganar dos veces una final del festival, mientras que ha dejado a Blanca Paloma en el puesto 17. Más allá de esto, la cita musical es un conjunto de propuestas surrealistas que, como no podía ser de otra forma, la imaginación de tuiteros y tuiteras exprime al máximo.

De los soldados vestidos de rosa de Croacia a la puesta en escena de la victoriosa representante de Suecia, cualquier detalle en manos de los internautas se convierte en una mina para los memes.

Piso super espacioso Madrid centro 1500€/mes con entrada de 3 meses #Eurovision pic.twitter.com/WtyLFPtlV4 — Judith_dCV#パドル (@Judith_dCV) May 13, 2023

Mi madre: NO PISES, QUE ESTÁ FREGADO

Yo en mitad del pasillo sin saber qué hacer:#Eurovision #Eurovision2023 #EurovisionRTVEpic.twitter.com/7ytlq5oJfd — Lu 🖤🤍 (@LuciaCMor_) May 13, 2023

Mi madre: le has dado la medicación al abuelo?

Yo: … Creo que sí

El abuelo:#Eurovision2023 pic.twitter.com/Zqipa65o2A — 🍂lacrow🌻 (@genociderainbow) May 13, 2023

yo: odio españa no se qué un guiri: *se mete con España* automáticamente yo:#Eurovision pic.twitter.com/4rSvAxddsH — no me llamo vicenta (@kansaita_) May 13, 2023

cuando tienes más de 20 años y te duermes en un sitio que no es tu cama:#Eurovision #EurovisionRTVE pic.twitter.com/HDZdU9vRwK — clara (eva soriano! era) (@bongurchata) May 13, 2023

no os lo puedo explicar pero el cantante de croacia es chelo garcía cortes disfrazada de freddy mercury #Eurovision2023 pic.twitter.com/adCHWT0y6K — alba (está en fase de negacion) (@ramonicahall1) May 13, 2023

La primera vez que usabas la flauta en 1º ESO#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/lar5UFtlZp — Nesthillo (@nesthillo) May 13, 2023

Cuando le das a "Aleatorio" al crear personaje en un videojuego. #Eurovision2023 pic.twitter.com/vLIIbRyUiv — Randy Meeks (@randymeeks) May 13, 2023

pic.twitter.com/QDi3nkSDOS — Daniel G., el a menudo Pedro Bernardo (@Danny_DGR) May 13, 2023

Republica Checa llevando a las enfermeras Joy #Eurovision pic.twitter.com/lbbctALJhQ — Sabor Limon Andaluz (@Wordlpenzil) May 13, 2023

la psicóloga: todos los sueños tienen significado mis sueños:#eurovision pic.twitter.com/VdM6JnkGB0 — no me llamo vicenta (@kansaita_) May 13, 2023

Lo más bizarro campa a sus anchas por el escenario de Eurovisión, pero por desgracia tendremos que esperar un año más para ver un nuevo desfile de memes con lo mejor del festival de la música europeo.