"Defina usted clasismo en una sola frase": indignación por las palabras de Ana Rosa Quintana al recibir la Medalla de Oro de Madrid

Por Tremending

Cuando crees que después de lo de las residencias, lo de la sanidad o lo del cemento, el PP madrileño ya no puede sorprender a nadie, van y le conceden la Medalla de Honor de Madrid a Ana Rosa Quintana.

La presentadora, con méritos en su haber como la difusión de bulos o la manipulación de vídeos y gráficos en su programa, recibió este lunes el galardón arropada por Ayuso y Almeida entre otros. Todo ello, curiosamente, en plena campaña electoral y pocos días después del anuncio de que tendrá un programa también en las tardes de Telecinco.

Pero la rueda de las sorpresas no se detiene y, en pleno discurso, que suponemos que habrá escrito ella, Quintana aseguró: "Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown".

Las palabras de Quintana, por lo que sea, parece que no han sentado muy bien a todo el mundo. Estas son algunas de las reacciones:

Vergüenza que la Villareja reciba ningún honor público. Para eso yo no pago impuestos.https://t.co/J8tH2ltixv — Arturo BS. (@ABSCR2) May 15, 2023

El único chino que le cae bien a Ana Rosa. pic.twitter.com/FEw8x8zPzC — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 15, 2023

Se le está poniendo una cara que parece más de Chinatown que de Usera. — Pon Pim Pam Pum! (@ponpimpampum) May 15, 2023

Cuando todavía no estábamos dando la suficiente vergüenza ajena, LLEGA ESTO👇 pic.twitter.com/ed6fDlcCYr — Nidea 🥳 (@nyconene) May 15, 2023

Defina usted clasismo en una sola frase. https://t.co/FN8D2Odmt7 — Otrosvendrán (@Otrosvendran) May 15, 2023

"Está el barrio que parece una pesadilla. Lleno de chinos por todas las partes" pic.twitter.com/m1q3QBBZym — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 15, 2023

AR preparando la artillería para su estreno en las tardes en T5. pic.twitter.com/GoNg4VAG4z — Moe de Triana (@moedetriana) May 15, 2023

Ser racista en la entrega de premios de Madrid. Es terrible lo de esta señora. pic.twitter.com/GveYlsMpMF — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) May 15, 2023

Hazte así, Ana Rosa, que tienes un poco de chiste en el racismo. pic.twitter.com/WyWn788YYX — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 15, 2023

No hay discursito suyo sin puntilla con sabor a hiel — Vanessa Brisach (@VBrisach) May 15, 2023

Hay que reconocer lo mucho que ha mejorado Usera desde que se fue — Javier von Count🔻✊🌌 (@javiervoncount) May 15, 2023

AR hablando de cualquier cosa pic.twitter.com/Cxh4JlqU3D — Sola_dp (@dp_sola) May 15, 2023

Pero luego la telebasura es Sálvame y no su programa. — Juan Roures (@JuanRoures) May 15, 2023

En serio, no puedo creer que haya dicho algo así de Usera. Me niego a vivir en un país de odio. https://t.co/dotO6H3NUW — Ion Antolín Llorente (@ionantolin) May 15, 2023

Madrid es una ciudad de gentes venidas de todas partes. Impura y mestiza desde su origen. Esos trabajadores de Usera eran migrantes también, extremeños y castellanos. Viva Usera diversa y abajo el racismo. https://t.co/fvYLXYllVy — Guillermo Zapata. (@gzapatamadrid) May 15, 2023

La frase correcta sería. "Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, sin ser yo nada de eso". https://t.co/WCDKs9ddUD — Marina Lobo (@marinaLobL) May 15, 2023

Un nuevo ejemplo del estilo discursivo y los valores de Ana Rosa Quintana, por si alguien tenía dudas del tono del programa que sustituirá a Sálvame. Por dar pistas que no sea.