"Técnicamente ha ganado España Eurovision": las reacciones al parecido entre la canción de Loreen y 'Flying Free' de Pont Aeri

La sueca Loreen se volvía a alzar por segunda vez como ganadora de Eurovisión este sábado con una peculiaridad: la canción con la que participó la cantante, titulada Tattoo, ha recordado a muchos al tema Flying Free de Pont Aeri.

Tanto es así que por las redes sociales corren numerosos vídeos que comparan ambos temas. Aquí un par de ejemplos:

No son pocas las voces que hablan de plagio. Sin embargo, el tema de los catalanes Rubén Moreno y Xavi Escudero no es el único que se le ha venido a la cabeza a los tuiteros al escuchar la canción ganadora del concurso.

Los acordes del principio sin duda. El resto es el ritmo de The winner takes it all y el estribillo de una canción de una cantante ucraniana. Tiene un total de cero unidades de originalidad. Llevan meses haciendo videos demostrándolo y ha dado igual

Y como no, la similitud entre las canciones también le ha servido a los tuiteros para hacer lo que mejor saben: memes y chistes.

Lo bien que van a poder enlazar las orquestas este verano Tattoo con Flying free

— who the hell is Rut🇫🇮🕊️ (@RutvSanse) May 14, 2023