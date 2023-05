"Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona": los tuiteros se chotean de la estrategia del miedo de las derechas

La estrategia del miedo en la política es tan vieja como recurrente para las derechas y las televisiones. Cuidado, que vienen los ocupas a quitarte el piso que ni tienes, cuidado con los extranjeros, con los "menas", con los rojos, con los ateos (pero fíate de los bancos y vota a un señor que sólo ha vivido de la política toda su vida).

Una de las habituales de los últimos tiempos es presentar Barcelona como una suerte de ciudad sin ley. Luego, los datos, ya tal.

Siguiendo está línea, este martes apareció en las redes un tuit con el siguiente texto: "Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona". Lo que se ve en vídeo es un hombre destrozando con un palo un coche policial, que si uno se fija es de la Policía de Nueva York.

— José luis (@joseluis843hp) May 15, 2023

Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona. #soloquedavox pic.twitter.com/deE60ll2qv

La cosa es tan burda que todo apunta a que en realidad se trata de una cuenta irónica imitando los bulos que se mueven habitualmente en las redes (aunque con el nivel de algunos nunca se sabe). Sea como sea, los tuiteros han recogido el guante y han aprovechado para bromear sobre los terribles sucesos que se ven a diario en Barcelona.

— Sr Chinaski (@SrChinaski1) May 16, 2023

Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona. pic.twitter.com/vfQ8YH088W

— Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) May 16, 2023

Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona. #soloquedawillsmith pic.twitter.com/4IpZOWuRK2

— The New Roña Fett🦕(parodia,no se de q) (@ivanalquimico) May 16, 2023