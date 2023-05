Sandra Sabatés lanza un mensaje para que la represión talibán que sufren las mujeres afganas no caiga en el olvido

Por Tremending

No es la primera vez que la periodista Sandra Sabatés se posiciona para defender los derechos de las mujeres. En ocasiones anteriores ha cargado desde el programa que presenta, El Intermedio, contra los ataques machistas que sufren las políticas y ha defendido que el feminismo debe ser un movimiento en el que quepamos todas.

En esta última ocasión, Sabatés ha querido lanzar un mensaje para que no nos olvidemos de las mujeres afganas. "Desde el regreso de los talibanes, las afganas han visto cómo se les arrebataban sus derechos", ha señalado la periodista a través de las redes sociales. Su mensaje en Twitter va acompañado de una foto en la que viste una camiseta de la ONG Afghan Women On The Run, que trabaja para que las mujeres de Afganistán "vuelvan a ser libres y a tener una vida digna".

#DontForgetAfghanWomen

⁦Desde el regreso de los talibanes, las afganas han visto cómo se les arrebataban sus derechos.

⁦@womenontherun21⁩ trabaja para que vuelvan a ser libres y a tener una vida digna.#Gracias 💜#CamisetaSolidaria

⁦@UnGestDeCalor⁩💫 pic.twitter.com/NsIsL0Ljae — Sandra Sabatés (@sandrasabates11) May 15, 2023

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, las mujeres han sido el principal objetivo de la represión fundamentalista. Las mujeres han quedado privadas de derechos sociales, del acceso al trabajo y a la educación secundaria. Así, han terminado prácticamente borradas de la vida pública.