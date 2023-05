El músico Nacho Vegas muestra su perplejidad ante la medida "ecocapitalista" de un hotel

Cuando parece que el movimiento ecologista avanza, llegan algunas empresas a recordarnos que aún queda mucho por hacer.

El músico Nacho Vegas ha mostrado un claro ejemplo del largo camino que queda por recorrer con una fotografía tomada en un hotel en el que se ha alojado. La premisa es simple: si renuncias a que limpien tu habitación, te pagan una bebida.

Estoy alojado en un hotel que ha implementado una medida ecocapitalista que me tiene perplejo: si cuelgas en la puerta este cartelito renunciando a que hagan tu habitación, te dan una bebida gratis. No apelan a tu conciencia medioambiental, sino a tu espíritu consumista…. pic.twitter.com/6JVpUzcTfG

Muchos tuiteros y tuiteras se han acordado de las camareras de piso.

Y no se olvidan de criticar la falta de ecologismo que se percibe en esta medida.

Proteger el medio ambiente dicen, me parto 😂😂 Todo el mundo tiene un precio, yo por un buen tinto me lo pensaría 🍷🤪

Neste país non hai concencia ecolóxica nengunha, xa ven de anos, cando se destruíron moitísima cantidade de montes, bosques, para prado e monocultivos varios, agora lamentámonos pola sequía.

E por desgraza esto fíxose e estase facendo no resto do mundo.

Non creo haxa volta atrás https://t.co/vhKL68LBxo

— Xuxomen (@Xuxomen1) May 15, 2023