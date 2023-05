Por Christian González

¡Viernes!

Por fin, descanso y planes culturales.

Los viernes apetece leer un buen libro. pic.twitter.com/ZsuNbC44C3 — Carl Winslow (@CarlWinslou) May 19, 2023

Aquí seguimos, disfrutando todos de la campaña electoral para el 28M.

A ver si adelantan una semana las elecciones y nos ahorramos siete días de todo esto, por favor. — Serthand (@Serthand) May 17, 2023

Saboreando lo de las obras para intentar inaugurar cosas a tiempo, lo de las promesas que acabarán en nada, lo de la propaganda electoral…

Cuando intentan echar propaganda electoral. pic.twitter.com/0f7m0FqwhH — Carl Winslow (@CarlWinslou) May 18, 2023

Menos mal que el humor se abre camino en pequeños detalles.

Rectifico. El mejor cartel electoral es el del PP de Santomera https://t.co/C0qt43arrY pic.twitter.com/hXhZcXBDOf — José Miguel (@jmcolmenero) May 14, 2023

El correo de este candidato del PSOE en Murcia pic.twitter.com/RflZqJ6ApH — Follaldre (@follaldre) May 16, 2023

Todos los políticos están intentando presumir de las cosas que han hecho. En Ciudadanos van a la contra y presumen de las que no han hecho.

Te lo traduzco: "Ha habido escándalos en estos cuatro años con Almeida y yo me he puesto de lado". pic.twitter.com/6xcJo4kUat — David García (@srgarcia) May 17, 2023

Vox por su parte sigue a sus cositas. En su mundo particular.

Ni los menas ni los inmigrantes, la verdadera minoría peligrosa son los fachas. pic.twitter.com/ezz1xOCSad — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 15, 2023

"Responsable de calidad y compras" pic.twitter.com/FMD41rPBbJ — Desatranques Jaén (@DesatranqueJaen) May 16, 2023

– Hola, ¿Le interesa salvar España o, en su defecto, medio gramo de la mejor FARLOPA DEL PAÍS? pic.twitter.com/lHHfIsjTuN — El Jueves (@eljueves) May 16, 2023

En estos días estamos viendo de todo, por ejemplo la movida del supuesto intento de pucherazo en Melilla.

Los votos por correo de Melilla pic.twitter.com/6tpIq8xQCh — Yogulado (@Supertramp9713) May 19, 2023

También hemos sufrido a Page hablando de sus hijos. Si sigue así no le votan ni en su familia.

Page tiene de izquierdas lo que yo de madridista. https://t.co/ibuX1rXFNt — Cricri (@buttercri) May 18, 2023

Page y Motos en las conversaciones del Sabadell. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 18, 2023

En el capítulo bulos, las ultraderechas están intentando mostrar una Barcelona sin ley que está en sus cabezas.

Me dicen que ésto sucedió ayer en Barcelona pic.twitter.com/ut5YSzgtHH — 🦇 Bat-wittero 🃏 (@Bat_wittero) May 16, 2023

Me dicen que esto sucedió ayer en Barcelona pic.twitter.com/sD62WMtBls — Larry Walters  (@LarryWalters_) May 16, 2023

La violencia campa a sus anchas por Barcelona. pic.twitter.com/OW5Nu322o6 — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) May 16, 2023

Y luego, los debates, que dejan entrever un poco la profundidad de las ideas de los candidatos. Por ejemplo Ayuso, con su genial idea para acabar con el cambio climático: que haya una planta en cada balcón.

Llega a tu quiosco IDEAS DE BOMBERA, la revista de las que preferirían debatir con una planta de balcón. Capítulo 3/4 de mi especial 28M pic.twitter.com/KKiiENWMRl — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) May 19, 2023

La plantita para combatir el cambio climático en un balcón de Madrid con 45 grados en julio: pic.twitter.com/GvLel49ZX1 — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 17, 2023

Si se trataba de proponer la sandez más grande, ya está. Mayoría absoluta.

– Y para luchar contra la sequía, cada madrileño tirará un vaso de agua por la ventana una vez al día. pic.twitter.com/K4xWrtszTF — Prendente1 (@prendente1) May 17, 2023

¿Tienes un vecino que no tiene macetas en el balcón? CUIDADO Es posible que sea de la ETA. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 17, 2023

A una semana de las elecciones, ya estamos en condiciones de resumir la campaña electoral de las derechas.

Sobre lo que nos espera estas dos semanas en algunos medios. pic.twitter.com/26sX2JVadx — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) May 15, 2023

El resumen sería: los ocupas, la ETA, Venezuela y el Falcon.

Ganazas de que Nuñez Feijóo gane las elecciones para ver cómo hace los viajes oficiales en burra. — CELESSON (@chemapizca) May 17, 2023

Si no pones una maceta en el balcón, la ETA te okupa la casa. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 18, 2023

Y absolutamente nada más.

Cuando no tienes nada que decir sobre Madrid. pic.twitter.com/vzrrHC8Sen — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 18, 2023

Para mantener esto hasta las generales van a tener que poner un Ana Rosa 24 horas. La maquinaria del fango a todo meter.

Si lo pones hacia atrás es la trayectoria profesional de Ana Rosa Quintana.pic.twitter.com/rMGxJM6qTM — Javier Durán (@tortondo) May 15, 2023

Pero en los últimos días, está siendo sobre todo y por encima de todo, la ETA.

Ayuso está a nada de decir que las víctimas de ETA son ETA — Incitatus (@LTGarlic) May 18, 2023

Yo no sé de qué se quejan tanto en el PP… Al fin y al cabo ha sucedido lo que pedía Maroto, que ha cundido el ejemplo…🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/dAieIjhHR3 — Protestona ۞ (@protestona1) May 18, 2023

El último gorila de Ayuso. pic.twitter.com/aZuQM2ztxI — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 19, 2023

Yo creo que Ayuso no para de mencionar a ETA porque no le conviene hablar de residencias, sanidad, educación, ni nada que realmente importe a los madrileños porque su gestión es nefasta. Pero, al fin y al cabo, qué sabré yo de política. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 19, 2023

El hachazo a la sanidad pública madrileña, el arboricidio en la capital, lo del Metro en San Fernando de Henares, lo de las residencias en la pandemia… Todo ETA.

Donde yo vivo en Madrid, han cerrado el centro de salud por las tardes por culpa de ETA. — Cricri (@buttercri) May 18, 2023

Madrid está sucio por culpa de ETA. — Cricri (@buttercri) May 19, 2023

El PP está a dos cubatas de MAR de adjudicarle los siete mil abuelos muertos en Madrid a la ETA. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) May 19, 2023

Las víctimas se están empezando a cansar y Feijóo que lo ve está intentando pararlo, pero en vano porque ya se sabe que donde manda patrona no manda marinero.

El tema de Bildu empezó siendo muy incómodo para el PSOE, pero va a acabar siendo un grave problema para Feijóo como Ayuso siga atacando a las víctimas que no le den la razón 👇 https://t.co/WLZoroIQFO — Rodolfo Irago (@RodolfoIrago) May 19, 2023

Ante la insubordinación de Ayuso y recordando el ejemplo de Casado, el presiente del PP va a ser tajante en su respuesta.

Rafa Nadal anuncia que no hará nada los próximos meses. Como Feijoo. — El Palentino Radioactivo (@palentivo) May 18, 2023

En fin, si ganan las derechas tampoco pasa nada. La sanidad no es tan importante y siempre habrá otras alternativas si andas mal de salud y no tienes dinero para la privada.

Tras 4 años más de Ayusismo. pic.twitter.com/3R181706yU — Ed (@trufimongy) May 18, 2023

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

pic.twitter.com/lUTeE5BLO5 — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) May 15, 2023

the duck was worried for a second pic.twitter.com/iCHhzdf2IM — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 16, 2023

Siempre me he preguntado qué herencia me dejaran esas señoras que me llaman hijo — Modorro De Pueblo🐑 (@ModorroDePueblo) May 19, 2023

Pajita biodegradable envuelta en plástico. Acojonante. pic.twitter.com/grgk9jYIcH — Dr. Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) May 19, 2023

QUE SE LO GRABEN, ¿NO? pic.twitter.com/z0dT2XX4Z8 — ❤️‍🩹 Cositas Buenas Carlos Clavijo (@carlosclavijo22) May 17, 2023

El botellín de cerveza que te dejaste en el congelador. pic.twitter.com/DT3SqCT8wV — Nidea 🥳 (@nyconene) May 17, 2023

imagem rara de um eletricista recém nascido pic.twitter.com/Sq05ED5eEX — exercite o cérebro e fortaleça as ideias  (@diojorange) May 14, 2023

pic.twitter.com/uwRIH29cm9 — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) May 15, 2023

Volvemos la próxima semana con las reflexiones más locas y los memes más ingeniosos de los tuiteros, siempre en Tremending Topic. Rechace imitaciones.