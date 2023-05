La insuperable imitación de Raúl Pérez a Leiva que ha fascinado incluso al cantante: "Eres un genio. He llorado de la risa"

Por Tremending

"Querido Raúl Pérez, eres un genio. Me has dejado fascinado con tu imitación. He llorado de la risa". Así ha comenzado hablando en un vídeo el artista José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva. "Me has pillado unos gestos míos, que odio, de las manos, cabronazo", detalla.

El excomponente de Pereza y autor de temazos como La llamada, Terriblemente Cruel o Como si fueras a morir mañana se refiere a la imitación que el famoso guionista y humorista hizo en el programa Ilustres Ignorantes. Ciertamente, una actuación de un nivel increíble y bastante difícil de superar.

"La vida es aprendizaje. La vida es la primera becaria que existe." 😂

Qué grande eres @raulperez_76 👏👏👏 #IlustresIgnorantes pic.twitter.com/B99RcaP0a2 — #0 por Movistar Plus+ (@cero) May 16, 2023

Los tuiteros han sido testigos de todo y han aplaudido la genialidad de ambos artistas.

Que gesto tan simpático de Leiva!

No todo el mundo aprecia con tanta deportividad y entusiasmo las imitaciones 😅😂😂 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 18, 2023

Para saber cuál es el original, hay que pedirle que imite a Pedrerol — Ben -Tri 🇳🇵 (@BenitoTrinidad) May 19, 2023

Raúl, tío, no creo que haya en el mundo un talento como el tuyo, te lo digo de verdad. Estás tocado por una varita. — Diego Fdez (@di33go27) May 17, 2023

Ya no sé quién es la imitación. — Toni Nievas (@toninievas) May 18, 2023

La mejor imitación que he visto nunca de nadie, enhorabuena — SFM (@Seba_Linares87) May 18, 2023

¡¡¡Voy a enmarcar este video!!! https://t.co/gDzND5otCw — Raúl Pérez (@raulperez_76) May 18, 2023

Molaría tambien reconocer el trabajo de maquillaje y escenografía — Juanjo Perez (@Juanjocordomala) May 19, 2023

Imagínate el nivel, que yo había visto 2 veces el video y creía que eras tu… — 🅸🅼🅿🅰🆂🅸🅱🅻🅴 (@saladurty) May 18, 2023

Ni hecho con inteligencia artificial se supera esto… — Estíbaliz Ochoa (@Esti8a) May 18, 2023

En su vídeo, el cantante incluso le ha propuesto hacer una "chiquillada" a ver si cuela: "¿Por qué no en una entrevista futura de estas que tengo de radio la haces tú? A ver si te pillan". Cuidado periodistas culturales no sea que en la próxima entrevista os den Pérez por Leiva.