"El que condena el racismo con un 'pero' es un racista": indignación en las redes tras los insultos a Vinicius Jr

Por Tremending

Triste e inaceptable, el episodio racista que hemos vuelto a ver en un campo de fútbol. El delantero del Real Madrid Vinicius Jr fue víctima de insultos racistas durante el partido que disputó su equipo contra el Valencia CF. El Real Madrid ya lo ha denunciado ante la Fiscalía.

Que no son todos los miembros de la sociedad, sino algunos con prejuicios e ideologías muy identificables (y otros que lo hacen posible al tolerarlo), es tan cierto como que no es la primera vez que vemos algo similar. Tampoco será la última si no empezamos a tomarnos esto en serio de verdad.

Tras el partido, que terminó con el brasileño siendo expulsado, el propio Vinicius Jr publicó un tuit asegurando que "en Brasil, España es conocida como un país de racistas".

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que no se puede permitir que el fascismo y el racismo se instalen dentro de un campo de fútbol.

❌"No podemos permitir que el el racismo se instale en un campo de fútbol". 🇧🇷Lula, presidente de Brasil, defiende a Vinicius. #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/QvSLGe9ene — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2023

El debate incluso le ha llegado al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que ha respondido tajante a la extraña pregunta de un periodista.

Esto es lo que opinan fuera de España sobre lo que hacen a Vinicius. Mientras tanto, aquí se justicia el racismo y se promueve el odio. pic.twitter.com/aeeZitsLXE — 𝐃 𝐀 𝐍 𝐈 ‼️™ (@danii7mm) May 21, 2023

Entre los tuits más comentados, el de Gabriel Rufián.

🇧🇷 Nada justifica el racismo

🇩🇪 Nada justifica el racismo

🇫🇷 Nada justifica el racismo

🇮🇹 Nada justifica el racismo

🇵🇹 Nada justifica el racismo

🇦🇷 Nada justifica el racismo

🇬🇧 Nada justifica el racismo

🇪🇸 Nada justifica el racismo pero tampoco se puede ir provocando por ahí. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 22, 2023

En las redes, el suceso ha sido uno de los asuntos más recurrentes en las últimas horas, con miles de mensajes condenando el racismo y apoyando al jugador madridista, aunque también los de algunos buscando excusas.

La culpa de los insultos es de Vinicius, la culpa de lo de La Manada es de la víctima y la culpa del acoso a Pablo Iglesias es suya. Todos provocan. Dejad de justificar lo injustificable. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 22, 2023

Gran noche para volver a recordar esta genial viñeta de Saul Steinberg. "Sí condeno el racismo pero….": pic.twitter.com/3a29VgihVl — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 21, 2023

Los cánticos racistas contra #ViniciusJr no se pueden banalizar ni normalizar. Basta de racismo en el deporte y en nuestra sociedad. Si sufres una agresión racista puedes llamar al 021 📱👇 pic.twitter.com/unOTDgYplR — Irene Montero (@IreneMontero) May 22, 2023

¿Cuando se va parar un partido para enfrentar el racismo? ¿O solo se paran cuando llamas nazi a un nazi? — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 22, 2023

España es racista porque el día en que un chaval ha tenido que sufrir acoso racista en un estadio por octava vez en lo que va de año una parte del periodismo deportivo acude a pedir sanciones para quien denuncia el racismo. https://t.co/spJinHDABl — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) May 22, 2023

Me sobran todos los 'peros' a posteriori. Es tan sencillo como que a un jugador se le insulta y aúlla por el color de su piel. Si no lo tenemos claro, nunca podremos acabar con esa miseria moral que es el racismo, incrustado en parte de nuestra sociedad. Que actúe ya la justicia. — Xabier Fortes (@xabierfortes) May 22, 2023

Unas breves notas antirracistas sobre Vinícius, La Liga y el racismo estructural en España. 1. Vinícius Jr hace bien en levantar la voz para señalar sin eufemismos lo que es una evidencia: España es un país racista y los campos de fútbol no son una excepción. Son la norma. — Moha Gerehou (@mohagerehou) May 22, 2023

Vinicius es un dedo y tu racismo es la luna. — Pedro Vallín (@pvallin) May 22, 2023

En España hay racismo. Pregunta a los trabajadores migrantes en Murcia, Almería o Huelva. Pregunta a los que viven en tu ciudad — Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) May 22, 2023

Vinicius mono, catalán de mierda, sudaca muerto de hambre, me descojono de ti sorda, bollera podemita, Irene Montero cajera y chupapollas, Pam gorda asquerosa, sois todos ETA, Puta Ada Colau… El fascismo está aquí y no son solo unos centenares de hinchas… 👇🏻 pic.twitter.com/BxoMo6M1RH — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 22, 2023

Voy a contestar con esto a todos los que vengan con el "YO NO SOY RACISTA, PERO…". 🔊🔊🔊 pic.twitter.com/RwUEn4Yvqs — MAG (@MAGuisado) May 22, 2023

así recibieron a vinicius antes del partidopic.twitter.com/die5mUkCsz — ᴊᴜɴɪᴏʀ (@Juniorzete_) May 21, 2023

El argumento de que no hay racismo porque "solo le pasa a Vinícius y nunca a Militão, Rüdiger, Alaba, Mendy, Camavinga, Rodrygo o Tchouameni" aparte de una coartada muy chusca, es mentira. A todos les han insultado, en el campo y en redes sociales. Otra cosa es que se callen. — Antonio Villarreal (@bajoelbillete) May 21, 2023

Hoy me he levantado un poco más racista de lo habitual, no sé si debería ir al trabajo o a gritarle cosas a Vinicius. — Sr Huevón™ (@SrHuevon) May 22, 2023

Yo iba mucho al Vicente Calderón y escuchaba insultos racistas, machistas, homófobos. Era una vergüenza, todo ello con niños escuchando. Esos niños son ahora los que gritan negro de mierda a otros. Hay que erradicar el racismo allá donde esté. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) May 22, 2023

Decir que hay que erradicar el racismo de nuestro fútbol está bien, pero no sería mal comienzo que algunos clubes y gradas dejen de justificarlas y señalen abiertamente a las facciones neonazis y ultraderechistas perfectamente localizadas que pueblan los fondos de sus estadios. — Moe de Triana (@moedetriana) May 22, 2023

Si hoy criticas el racismo en el fútbol, mañana no gobiernes de la mano de quienes basan su campaña en insultar a niños y adolescentes extranjeros. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) May 22, 2023

Es acojonante que siga habiendo tanto pero cuando se habla de racismo. — Dani Bordas (@DaniBordas) May 21, 2023

Cualquier "pero" que vaya detrás de una condena al racismo es una mierda pinchá en un palo. — Pijortera 🍬 (@LaPijortera) May 22, 2023

El que condena el racismo con un "PERO" es un racista https://t.co/BcsWnps7ia — Daniel (@167Daniel) May 21, 2023

Es muy difícil acabar con el racismo en el fútbol cuando tienen tanta representación parlamentaria legitimándolos. — laquintacolumna (@laquintacolumna) May 22, 2023

El racismo está entre nosotros y negarlo no es la mejor premisa. Los señalamientos de algunos políticos o los comentarios aparentemente inocentes de personas de relevancia pública, no son precisamente el mejor caldo de cultivo.