Indignación en un hilo de Twitter por un caso de 'bullying' en un colegio: "No ha podido dejar de llorar"

El bullying sigue formando parte del día a día de muchos niños y niñas en los colegios. A pesar de todos los esfuerzos en pararlo y concienciar sobre ello, todavía existen casos donde algunos alumnos siguen sufriéndolo.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

Hoy me han comentado un hecho muy triste. Un niñ@ de primaria ha hecho un dibujo para un concurso escolar. Se le da muy bien dibujar, así que no era de extrañar q tuviera muchas posibilidades de ganar el concurso. Alguien en clase le ha abierto la mochila y ha roto el dibujo.

Una profesora ha compartido en un hilo de Twitter el caso de un colegio en el que un niño, al que le gusta mucho dibujar, que ha sufrido el maltrato de un compañero.

El caso es que había un concurso de dibujo y este estudiante se había preparado con mucha ilusión, e incluso tenía muchas posibilidades de ganarlo. Pero alguien le cogió su dibujo de la mochila y se lo rompió.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

Nadie se ha dado cuenta hasta q el niño lo ha hecho. Le ha dolido tanto, tanto ha sido su esfuerzo y su trabajo y tanta maldad para hacerle daño en lo que más le gusta, q no ha podido dejar de llorar y lo tuvieron q recoger de su casa pq no encontraba consuelo.

El disgusto fue tal, que el niño no pudo parar de llorar y sus padres tuvieron que recogerlo del colegio ante la nula capacidad del centro en reaccionar.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

Cuáles han sido las medidas por parte del centro para resolver el conflicto y compensar la injusticia? Ninguna, porque, según ellos, son cosas d niños. Y así no educamos, así los niños aprenden q si hacen trampas, no pasa nada. Que si hacen daño a alguien talentoso, pueden ganar.

El colegio no ha tomado ninguna medida al respecto y lo ha justificado como "cosas de niños", castigando por partida doble al niño perjudicado.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

Y eso es lo q enseñamos: a ser competitivos d forma insana. Lo importante es ganar, no importa el coste ni a quien pisoteamos. No va a pasar nada. Q el niño aprenda q el mundo es un lugar cruel en lugar d hacer del mundo un lugar para todos. Y esto último en un cole es lamentable

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

La profesora que ha compartido el hilo ha reflexionado sobre la competitividad y cómo la falta de reacción ha provocado que la enseñanza sea que las trampas son aceptables cuando el único objetivo es ganar.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

La 2° es evitar la competencia insana y fomentar la cooperación entre iguales. No se trata d eliminar concursos, se trata d q estén al nivel del alumnado. Q siempre ganan los mismos lo sabemos todos, tan difícil es plantear actividades donde todos puedan aportar algo? D verdad?

También ha hecho un alegato sobre la prevención del bullying y cómo desde la educación se le puede poner fin. Además de la necesidad de fomentar la colaboración y la empatía entre estudiantes.

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

Y lo último es escuchar y validar las emociones del niñ@. Dejarlo desahogarse. Decirle q es bueno llorar y liberarse. Y, cuando esté más tranquil@, hablarlo en la clase y buscar una solución. Encontrar al culpable o no, q es importante, es secundario. Lo importante es enseñar a

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023

la clase q estos actos están mal y tienen consecuencias. Enseñarles a reflexionar y empatizar con lo que éste siente. Explicarles que lo correcto es compensar al alumn@ y tomar medidas para q no ocurra en el futuro sin consecuencias. Educar ciudadanos, q luego nos quejamos.

Estas enseñanzas son necesarias no solo en el presente, sino en el futuro y en el tipo de personas que se quiere desarrollar desde el sector educativo.

Pq las cosas d niños d hoy, si no se educan, si no se corrigen, son el acoso y el abuso d mañana. Y todos los centros debemos trabajar activamente para eliminarlo. Hay muchas herramientas para hacerlo. Q faltan recursos? P supuesto, pero no es excusa. #stopbullying

— Inés Cabezas (@iore_) May 20, 2023