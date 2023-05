"Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense": la respuesta de un joven en 'El comodín de La 1' y la brecha generacional

Por Tremending

Pregúntele a una persona mayor quién es Ibai Llanos, a una de mediana edad quién era Bobby Deglané y a un adolescente quién fue Paco Martínez Soria. Probablemente encontrará caras de extrañeza. Es lo que tiene la brecha generacional, que los intereses y los referentes culturales de unos resultan ajenos para otros. También es lo que sucedió el pasado jueves en el programa El comodín de La 1. El presentador, Aitor Albizua, lanzó a un joven una pregunta que sería muy fácil para alguien de más edad y pasó lo que pasó.

"Fue La tonta del bote, pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del teatro de La Latina", preguntó Albizua. Entre las posibles respuestas, Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico. El motivo por el que el joven descartó a Lina Morgan, sorprenderá a muchos.

Tenemos vídeo del momento. Supongo que esto tiene que ver con la brecha generacional pero duele que no conozca a Lina Morgan. pic.twitter.com/U2UlureN8u — #PorQuéTT (@xqTTs) May 21, 2023

"Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense", aseguró el concursante, para luego insistir: "Como es americana no me cuadraba. La Latina está en Madrid, en teoría". A la reacción de incredulidad de los que por generación sí conocían a la famosísima actriz española, se suma el debate en las redes sobre si no conocer a Lina Morgan es simplemente brecha generacional o hay más.

En clase no les dan ni la transición y van a tener que saberse los nombres de todos los actores españoles del sigo XX. Exageramos un poquito con todo. — Himar (@HimarRZ) May 21, 2023

Mi hijo tiene 18 años recién cumplidos y sabe quién Lina Morgan, desde pequeño ha visto varios de sus trabajos, al igual que de otras personas españolas y de otros países. Sí, yo le inculqué la importancia de la cultura general y en ello sigue, la curiosidad es maravillasa — Claudia#Canarias🔻 (@ClaudiaSC2003) May 21, 2023

Igual es más grave que alguien de 40 años ahora mismo no sepa quién es Ibai Llanos. Que mucho criticar a los jóvenes por una chorrada y no conocemos el mundo actual. — Himar (@HimarRZ) May 21, 2023

Creo que más la brecha. Mis hijos no ven la tele, no escuchan la radio, no han leído revistas semanales o periódicos.

Mis padres y yo teníamos el mismo acceso a la cultura desde que yo nací — Brunetexit (@UnchainedRev) May 21, 2023

Americana dice 🤦🏻‍♀️ Cultura general sin duda. Tengo una edad similar y se perfectamente quien es Lina Morgan. — nenarepelente (@nena_repelente) May 21, 2023

Brecha generacional sin duda. Antes se veía más la tv y había más opción de ver sus películas, tuvo una serie muy exitosa y alguna vez se reponían sus obras de teatro en la Latina. — carmen (@carmentindomiel) May 21, 2023

Lina Morgan Freeman pic.twitter.com/7wxVf6AH7x — Gallego del Sur (@surgalego) May 21, 2023

Joder de verdad, la gente crea unos dramas por unas cosas…

No veo tan horrible que gente joven no sepa quien es Lina Morgan. Es normal.

Si no la ves por la tele ni escuchas de ella hablar en tu vida, como vas a saber si quiera quien es?

Menos llorar y mas enseñar a otros. — VooR (@wajulillo) May 21, 2023

Nada mejor para romper la brecha generacional que ver a nietos enseñando a sus abuelos la Velada del año de Ibai o familias viendo La ciudad no es para mí de Paco Martínez Soria. La fusión entre Twitch y Cine de Barrio ya está tardando.