"Machismo, racismo y LGTBIfobia en apenas un minuto": el bochornoso vídeo de Aznar

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.- MATÍAS CHIOFALO (EUROPA PRESS)

Por Tremending

Cuando pienses que las cosas van mal, no hay mejor consuelo que recordar que José María Aznar ya no es presidente del Gobierno. Puede ser lunes, que te des un golpe descalzo en el meñique y no te toque el Euromillones por un número, pero al menos no vas a soportar la soberbia y la arrogancia del señor de las copas de vino.

Lo único, que de vez en cuando se vuelve a subir a un escenario para recordaros de dónde venimos.

Por ejemplo, el pasado martes en Alcobendas apoyando a su pupila Isabel Díaz Ayuso. Allí no sorprendió a nadie al soltar una frase que rezuma odio, clasismo y ausencia total de empatía.

Machismo, racismo y LGTBIfobia en apenas 1 minuto de bochornoso vídeo. Ganas, sí. Ganas de que quienes difunden y aplauden discursos de odio no tengan en su poder -entre su rencor y su ignorancia- el gobierno de nuestras vidas.pic.twitter.com/fztCYCAFbG — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) May 24, 2023

Entre otras cosas, aseguró: "Usted tiene un centro educativo y tiene diez plazas por cubrir. Ahora se dice, no, oiga, de las diez plazas hay que reservar dos por género […], dos o tres por raza […] y las cinco restantes por la orientación sexual A, la B, la C, la D o la X. ¿Cuántas plazas quedan? Cero".

Un bulo en tu cara, así, sin comerlo ni beberlo. Todo ello para burlarse de la ley de paridad. Material fresco para los que odian por razón de género, raza u orientación sexual. Después, caras de sorpresa cuando se oyen según qué cosas en los estadios.

Qué antiguo queda este señor, qué retrógrado y superado por la realidad que la tiene que retorcer. — Javier Bouzas 🇪🇺 (@javibouzas) May 24, 2023

Ganas de que este "señor" se vuelva a su casoplón a Marbella a hacer abdominales y cierre la boca. — Carmen Ventura 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@morgue75) May 24, 2023

El señor de la copita de vino ataca de nuevo. — Raquel ❤️‍🩹 (@_raquel_nieto) May 24, 2023

Y el auditorio aplaude. No hay nadie con mente abierta y tolerante ahí dentro? — Isabel – Pasajes y paisajes (@bitemebill) May 24, 2023

Imposible dar más asco en menos tiempo 🙄🤷 — Ḷḷuarquesa 💙💛💙 (@Lluarquesa) May 24, 2023

Demuestra que su único objetivo es lanzar fakes y fomentar la ignorancia y el populismo sobre cuestiones trascendentales. Dice muy poco sobre cual es su preparacion y capacitacion intelectual si tiene que recurrir a esos mecanismos — felialpi (@felialpi) May 24, 2023

Y despues pasa lo q pasa en los campos de futbol con algunos aficionados. — SupersexySoundSystem (@SupersexySound) May 24, 2023

Aznar es 🤮 — Educares (@estaseneducares) May 24, 2023

Mismo discurso, distintas palabras. (ALT para traducción) pic.twitter.com/QZnCAJNHZx — Βεα Díαz 🏳️‍🌈 (@Beaqueen93) May 24, 2023

5 por raza? Eso donde? — Ale (@amaring11) May 24, 2023

Por supuesto, no faltaron las risas y los aplausos de los asistentes, a la misma altura moral del que les hablaba, porque no olvidemos que detrás de un político reaccionario está la gente que le vota.