Rosalía habla sobre la foto manipulada que se ha movido en las redes para que parezca que está desnuda: "Es un tipo de violencia y da asco"

Si eres mujer, parece que ni ser una de las estrellas más potentes de la música actual te salva de ser víctima de los comportamientos más abyectos y machistas.

En concreto, Rosalía ha sido objeto de una fotografía manipulada que según diversos medios fue colgada por el reguetonero JC Reyes en su perfil de Instagram. La imagen partía de una foto colgada por la propia artista, pero tras ser editada aparecía con unos pechos diferentes tapados con unos emoticonos para que pareciera que estaba en toples.

Ante ello, la respuesta de Rosalía ha sido tajante.

"Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco", ha asegurado. "Clout" es una forma coloquial de decir "influencia".

Las redes se han llenado de mensajes de apoyo y también de algunos tuiteros confundidos por la jerga utilizada por Rosalía.

No estamos seguras en nuestras casas. No estamos seguras en las calles.

No estamos seguras en nuestra comunidad.

No estamos seguras en internet.

No estamos seguras. https://t.co/gGNoYgtFYD

— Leslie I.J.U (@Les_IJU) May 23, 2023