El actor John Cleese se planta ante la censura de la escena de Loretta en la adaptación de 'La vida de Brian'

De un tiempo a esta tarde están surgiendo ejemplos de revisionismo de obras artísticas, fruto de cierto tufo reaccionario. Una censura ajena del arte, la literatura o el cine que pretende encerrar la libre expresión de un artista a la mirada estrecha de unos cuantos.

Recientes son los casos de esa profesora que fue despedida ante las quejas de las familias por enseñar a unos alumnos en clase ni más ni menos que la escultura del David de Miguel Ángel, una de las maravillas del Renacimiento. O la polémica surgida en torno a la intención de una editora de adaptar ciertos adjetivos y descripciones físicas de los libros juveniles de Roald Dahl para evitar herir sensibilidades.

Esta vez, la polémica ha alcanzado a una de las mejores comedias de la historia del cine, La vida de Brian. Varios medios han publicado en los últimos días que el actor británico, fundador de Monthy Python, John Cleese tenía intención de hacer alguna modificación para la versión teatral de la película, que se va a estrenar recientemente en Londres. En particular, las informaciones hacían referencia a que se pretendía eliminar la escena de Loretta, en la que su compañero de reparto Eric Iddle pide que se le trate como una mujer y expresa su deseo de ser madre.

Sin embargo, ante el revuelo ocasionado, el propio Cleese ha desmentido que se vaya a modificar el libreto original. El cómico ha considerado en unos mensajes en su cuenta de Twitter un "ejemplo reciente de desinformación" la noticia que asegura que está dispuesto a aceptar esta modificación en el argumento debido a posibles críticas por parte de una audiencia contemporánea.

"Hace pocos días, hablé ante un público en las afueras de Londres. Les dije que estaba adaptando La vida de Brian para convertirla en obra de teatro (NO en un musical). Les dije que hace un año tuvimos una lectura de guion en Nueva York y que todos los actores -entre ellos varios ganadores del Tony- me recomendaron con insistencia cortar la escena de Loretta. Por supuesto no tengo intención de ello", zanja Cleese.

A few days ago I spoke to an audience outside London. I told them I was adapting the Life of Brian so that we could do it as a stage show ( NOT a musical ). I said that we'd had a table-reading of the latest draft in NYC a year ago…(tbc) https://t.co/VPWJGdUZtJ

A recent example of this misreporting !

..and that all the actors – several of them Tony winners – had advised me strongly to cut the Loretta scene.

I have, of course, no intention of doing so

So someone in the audience had called a journalist and misreported me. Amazingly none of the British media called to check

— John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023