El épico vídeo de un coche en una riada en Molina de Segura con un impasible comentarista y salvada final: "Puro cine"

Christopher Nolan rodando en formato IMAX y simulando una explosión nuclear para Oppenheimer es puro cine. Pero un señor de Molina de Segura grabando con su móvil cómo un coche se mete en plena riada… ojito con eso.

La localidad murciana sufrió este jueves un gran aguacero que acabó anegando varias calles. En una de ellas sucedió esta escena, según han relatado varios tuiteros. Atención a la actitud impasible y los comentarios, estilo narrador omnisciente, del hombre tras la cámara.

Esta secuencia es puro cine. Molina de Segura is a place to be. pic.twitter.com/cpip42bb3S

— Pedro Teruel (@_PedroTeruel_) May 25, 2023