El cantante Alejandro Sanz ha naturalizado en redes sociales los momentos en los que uno puede sentirse mal y sobrepasado por las circunstancias. A través de su cuenta de Twitter, Sanz ha lanzado un claro mensaje a sus seguidores: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo", tuit que pone sobre la mesa la importancia de cuidar nuestra salud mental.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023