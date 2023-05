Ciudadanos no se presentará al 23J y suena a funeral: "'No me dejas tú, me voy yo', versión partido político"

Es el fin de una era. La dirección nacional de Ciudadanos ha acordado este martes no presentar listas a las elecciones generales del 23J al considerar que "el mensaje de las elecciones locales ha sido muy claro". La verdad es que se veía venir, con la atención que suscitó el merchandising electoral de este partido el 28M, sabedores los tuiteros de que se iba a convertir en un objeto de coleccionista.

La debacle de este domingo concluye así con un servicio a la derecha española con Feijóo presionando para que se hicieran el harakiri. Curioso final para el partido que no era ni de izquierdas ni de derechas. No sabemos si ha habido negociación.

🔴Ciudadanos sopesa no presentarse a las generales a cambio de un brick de Don Simón y dos paquetes de Chéster.

Desde el "huele a leche", pasando por el "huele a remontada" hasta ahora, que lo que huele es a cadáver.

Siempre nos quedará la aportación de esta formación a la sociedad española.

Lo mejor que nos ha dejado Ciudadanos fue cuando hicieron socio a Rivera de un despacho de abogados y no se presentaba ni para fichar

Cuidado con reírnos demasiado.

Esto son más votos para Feijóo. No es una tontería ni mucho menos. https://t.co/ECkkAMzShW

La noticia no se puede decir que haya pillado por sorpresa, pero muchos han querido dejar su opinión.

Ciudadanos cogió fuerza de los votantes que estaban hartos del PP y dichos votantes se han vuelto por donde vinieron porque terminaron hartos de las gilipolleces de Ciudadanos (o es la sensación que me ha dado)

Nosotros hemos decidido no presentarnos a salto de pértiga en los Juegos Olímpicos. https://t.co/ulpOIqvELr

Que Ciudadanos decida no presentarse a las elecciones es como si yo decido no comprarme un Ferrari esta tarde https://t.co/D4Fg46nY2d

Molaría más alegrarse de la desaparición de Ciudadanos si no nos hubieramos quedado con una alternativa que es hasta peor. https://t.co/7xl3dgTLdX

Ciudadanos no se presenta a las próximas elecciones. Lo han decidido en un kebab de Usera.

Ciudadanos no se presentará a las generales y yo, este año, tampoco me presentaré al nobel de la paz ni a miss mundo.

Ciudadanos: Para no dividir el voto de "centro-derecha", si queréis, hemos pensado en ir con vosotros. El PP: https://t.co/TYkma7AzcG pic.twitter.com/9m8e3n02TY

Anuncio mi decisión de no presentarme al Balón de Oro del próximo año. https://t.co/eI6ag1izgH

"No me dejas tú! Me voy yo!" versión partido político https://t.co/kNexaR5Fi3

