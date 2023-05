Los trucos que usan las inmobiliarias para no cumplir con la ley de vivienda y cómo contrarrestarlos

Eduardo Parra / Europa Press / Contactophoto

Hecha la ley, hecha la trampa. Era de esperar que las inmobiliarias buscaran la fórmula para no perder una de sus fuentes de beneficios, las comisiones a los arrendatarios, prohibidas con la entrada de la ley de vivienda.

1. Llamas a varias inmobiliarias porque has encontrado un piso de alquiler, y todas te dicen que tienes que pagarles honorarios, aunque sea ilegal. Esto le está pasando a mucha gente. Breve hilo con consejos sobre qué hacer. 🧵👇 — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Les ha resultado más fácil buscar trucos para seguir cobrando y no cumplir la ley en lugar de seguir una de las dos opciones: o cobrársela a quien de verdad usa sus servicios (los arrendadores) o prescindir de la comisión.

Un tuitero ha recogido algunas de las estratagemas que están usando las inmobiliarias para seguir cobrando la comisión a quienes alquilan un piso con ellos. Pero que no decaiga el ánimo, también hay formas de contrarrestarlas.

2. Si vamos a firmar un contrato de alquiler o una renovación y la inmobiliaria nos quiere cobrar honorarios, lo primero que hay que hacer es decirles que la nueva ley lo prohíbe. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Lo primordial es, por si se han despistado, avisarles de que no es legal cobrar esta comisión. Y no en las comunidades que se acojan a la ley, en todas. Esta norma es común para el territorio, a diferencia de algunos aspectos que pueden adoptar o no los gobiernos autonómicos.

3. Sin embargo, es posible que te digan que la ley no aplica. O que usen trampas. La más habitual es cambiar el concepto de la factura y poner un servicio que no hemos contratado, como "servicio de asesoramiento" o "apoyo en la investigación de piso". — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

4. También es posible que te digan que si no pagas los honorarios ilegales, te quedas sin piso. Si sufres esa coacción, puedes pagar y luego reclamar, pero hazlo por transferencia y asegurándote de que hay factura y concepto claro. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Si superas esa pantalla, tienen más artillería. Algo común es que camuflen esa comisión bajo otros conceptos, como "asesoramiento" o "apoyo", pero no deja de ser la misma comisión con otro nombre. Incluso pueden amenazar con no alquilar la vivienda si no se paga.

5. Una vez te han cobrado los honorarios, puedes mandar un burofax a la agencia y la propiedad donde les exiges el retorno de los honorarios y les avisas que de no hacerlo, emprenderás acciones legales. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

6. Si son piratas salvajes y se resisten a devolverte el dinero, hay que interponer una demanda de juicio verbal para la reclamación de cantidades. Cuando la cantidad es inferior a 2.000€ se puede presentar la demanda fácilmente, sin abogado, ni procurador. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Llegados a este momento hay una opción. Pagar la comisión vía transferencia y solicitar la factura con todos los conceptos bien claros. A partir de ahí se puede reclamar. Ya sea enviando un burofax a la inmobiliaria solicitando la devolución e interponiendo una demanda de no hacerlo.

7. Todo esto son consejos generales, pero lo mejor que te puedo recomendar es que lo hagas siempre con el asesoramiento legal de un sindicato de inquilinos. No tienes que decir a la inmobiliaria que estás con un sindicato: se trata de asegurarte de que no te engañan. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

8. Para tener toda la información sobre qué hacer cuando la inmobiliaria te quiere cobrar honorarios, consultad la magnífica guía del @SindicatLloguer. Es importante que se difunda. Que todo el mundo conozca sus derechos, que tanto ha costado conquistar.https://t.co/bL0i7FIukB — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Esta segunda opción aplica también para quien no la haya pagado y por ese motivo se pierda el alquiler. Además, es recomendable recurrir al asesoramiento de algún sindicato de inquilinos, que pueden dar consejos para no morir en el intento de alquilar un piso.

9. Añado: hay inmobiliarias que le están diciendo a la gente que los honorarios solo serán ilegales en las comunidades autónomas que así lo decidan. Esto es rotundamente FALSO. La ley ya está vigente en TODAS partes. Que no os engañen. — Jaime Palomera (@JaimePalomera) May 30, 2023

Conviene recordar, por mucho que insistan, que está prohibido por la nueva ley de vivienda que las inmobiliarias cobren una comisión a los arrendatarios por alquilar un piso, en todos y cada uno de los territorios. Los gobiernos autonómicos no tienen poder para decidir si adoptan esta medida o no. Con todo, los tuiteros piden más vigilancia para que se cumpla esta ley y evitar conflictos innecesarios.