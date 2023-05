El mensaje de Ignatius para todas las elecciones: "Los gilipollas son los únicos que nos pueden salvar"

Con las elecciones autonómicas y municipales del 28M todavía en el retrovisor, los platós de radio y televisión se preparan para la precampaña de las próximas generales. A toro pasado, todas las opiniones dan en el clavo. Mientras medio país se rinde ante los dardos y bulos de Ana Rosa, las redes encuentran en Ignatius Farray su mejor portavoz. Nada mejor que el análisis del cómico canario para identificar los principales problemas de la izquierda española.

Ignatius y sus reflexiones se suelen hacer virales en Twitter a la primera de cambio. Esta semana, el monologuista lo ha vuelto a conseguir. Un breve hilo en el que destapa las dificultades de las fuerzas progresistas para triunfar en las urnas está dando la vuelta al mundo. No tanto por su contenido, que también, sino por explicar algo tan complejo sin perder la gracia por el camino.

El principal problema de la izquierda no es que no haya sido capaz de mantener la unidad. No se trata de sumar. Se trata de sumar gilipollas… LOS GILIPOLLAS SON LOS ÚNICOS QUE NOS PUEDEN SALVAR.

— Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) May 30, 2023