José María García, el mítico Supergarcía, el conocido periodista deportivo que marcó una época en España con su particular e intransferible estilo de informar, se pasó el martes por la noche por La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+. García acudió al espacio de Broncano para promocionar la serie documental sobre su vida que estrenó el pasado lunes precisamente en Movistar+.

Había mucha expectación por ver a García, la encarnación de la vieja escuela del periodismo, y al irreverente Broncano juntos. Muchos pensaban que saltarían chispas y que la tensión sería insoportable para el espectador. Pero no, todo fue como la seda. García entró al trapo y salió muy airoso de su encuentro con Broncano. Hubo sintonía y buen rollo entre los dos. Tantos es así, que como dice una tuitera, "Broncano debería fichar a García, hacen una pareja cómica espectacular".

La entrevista duró más de media hora y dejó varios momentos interesantes y divertidos. Lo cierto es que García no eludió ningún asunto que le planteó Broncano. La Resistencia ha juntado en su cuenta de Twitter esos momentos. Nosotros también los recopilamos aquí.

La entrevista empezó fuerte, con García llamando "cabrón" a Broncano. Con cariño, eso sí.

Una vez metidos en harina, Broncano le comentó a García que su visita a la Resistencia había generado mucho "salseo" y el temor a la cosa se liara, pero eso no le impidió al presentador ser un poco irreverente con García, aunque este lo encajó muy bien.

Tan buen rollo había entre ellos que hasta García le regaló una camiseta del Inter Movistar, el equipo de fútbol sala del cual el periodista es propietario. Eso lo quiso dejar claro, pese a las dudas de Broncano.

García no eludió ninguna pregunta de Broncano, ni tan siquiera cuando éste le preguntó a quien había votado en las últimas elecciones municipales y autonómicas. No dijo expresamente para quien había ido su voto, pero lo sugirió.

Como una cosa conduce a la otra, García opinó también sobre los políticos españoles.

El periodista deportivo habló incluso de Juan Carlos I, a quien García siempre definió como "el mejor de los españoles". Él mismo reconoce que ahí quizás se le fue la mano con el elogio.

García, la encarnación de una época pasada, opinó también sobre los nuevos tiempos que corren y se dio su opinión sobre Ibai LLanos, el nuevo García de Youtube.

José María García: "A Ibai no le admiro porque no es periodista, pero le respeto. No puede pisarle una noticia a los periodistas y no hacer una pregunta que no merezca la pena"

El problema es de los periodistas, no de los streamers. pic.twitter.com/Yd11pp3nVB

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 30, 2023