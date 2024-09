Christian González Publicado el 27 de septiembre del 2024

¡Viernes!

Es viernes y tu cuerpo lo sabe pic.twitter.com/B0ymFdaQI9 — UngatoenScarif (@UScarif) September 27, 2024

Ya era hora, porque esta semana ha sido un no parar de temas. Y no, esta vez no vamos a hablar de Broncano y Motos.

Detenido el tuitero que no tuitea dando la brasa sobre lo de Broncano y Pablo Motos pic.twitter.com/leGQzeC8Zi — Larry Walters  (@LarryWalters_) September 19, 2024

Para empezar, el tostón que hemos vivido de Manu Tenorio. Uff…

Los objetos más pesados de todo el universo. pic.twitter.com/CAc8rqq0K0 — MALBERT (@ItsMalbert) September 23, 2024

En los últimos días, el cantante continuó con su cruzada mediática contra los inquiokupas. Su estrategia para ello ha sido salir en medios y redes sociales desvariando. No sabemos con qué finalidad, pero es lo que hay.

Es mil veces preferible escuchar a Manu Tenorio desvariar que escuchar a Manu Tenorio cantar. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 23, 2024

Para mí es una de las mejores escenas del cine de terror.

El exorcista, de William Friedkin (1973) pic.twitter.com/M8MM4X8gra — David Pareja (@SoyDavidPareja) September 23, 2024

Este hombre se está haciendo daño. Que alguien que le quiera se lo diga.

Manu Tenorio no tiene ni okupas ni amigos que le den buenos consejos. — gerardo tecé (@gerardotc) September 21, 2024

Circos aparte, los españoles siguen sufriendo el despropósito de los precios de alquileres y viviendas. Pero el Gobierno ya actúa y la ministra de Vivienda tiene contundentes medidas: pedir "solidaridad" a los caseros para que bajen los precios.

Normal que la derecha tilde al Gobierno de "socialcomunista". Pedir por favor "solidaridad", ojo. No se veía nada tan radical desde la URSS.

Los caseros: *suben el alquiler un trillón por ciento* El putísimo ministerio de vivienda: https://t.co/GE4dZ2G03N pic.twitter.com/RQorx0OSFc — Javier (@ZidaneDiversion) September 25, 2024

Los caseros son tan solidarios que en mitad de una puta pandemia mundial, se tuvo que sacar una ley ad hoc para evitar que dejasen a la gente en la puta calle. — 🌈Sr Sparks🇵🇸 (@sr_sparks) September 26, 2024

Y tenemos nuevas noticias desde Campechania.

Pues ha tenido que ser una revista holandesa la que publique unas fotos inéditas hasta hoy pero de las que llevamos hablando 30 años. Semana de tener mucho cuidado bajando escaleras para la familia Cristo. pic.twitter.com/ppuWE9dhnN — Moe de Triana (@moedetriana) September 25, 2024

Una revista holandesa ha publicado unas fotos de hace décadas de Juan Carlos I besándose con Bárbara Rey. ¡Boom!

"Abrázame como a una de tus cuentas suizas" pic.twitter.com/LLPao5UgYz — le frère 🔻🇵🇸 (@Lfrre) September 26, 2024

Propongo la emisión de una moneda conmemorativa de Juan Carlos y Bárbara pic.twitter.com/gbfVQSYeRM — Braulio (@Brantifasco) September 26, 2024

A mi lo que me fascina de todo esto de Bárbara Rey es que haya tenido el papo así de gordo para llamar Sofía a su hija. — Pepitagrita (@Pepitagrita1) September 25, 2024

¿Has visto las fotitos de tu abuelo? pic.twitter.com/htjv0DT1sP — Don Chalecos© (@donchalecos) September 26, 2024

Bueno, es verdad que ha tardado un tiempo en salir, ¿no? Las habrán mandado con un módem de 28 K.

La prensa española durante 40 años pic.twitter.com/bYdY2as74T https://t.co/Hht62bGM7s — Svetlana Kalashnikov (@MissRomania69) September 25, 2024

Eso sí, sorpresón. Nadie se lo esperaba a estas alturas.

Filtran unas imágenes del rey emérito Don Juan Carlos besándose con Barbara Rey. En otro orden de cosas, el agua moja. — El Palentino Radioactivo (@palentivo) September 25, 2024

Después de esto, no sé qué más podremos ver.

Si las fotos del Emérito con Bárbara Rey os parecieron impactantes esperaros a que salgan unas en las que sale trabajando. — Doc. (@Docstock80) September 26, 2024

Lo que hay detrás, ya tal.

Ella siempre llevaba fotos suyas autografiadas. pic.twitter.com/JwMcSP9MZw — CELESSON (@chemapizca) September 26, 2024

Pero vamos a uno de los temas estrella de estos días. Esta semana se hizo público que Alvise cobró 100.000 euros en metálico para promocionar en actos públicos la plataforma de inversión Madeira Invest (una presunta estafa piramidal). Vaya, vaya…

Alvise hace campaña a favor del Bitcoin pero los chanchullos los pide en efectivo. Tonto no es. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 26, 2024

Para que quede claro el tipo de caradura que es Alvise faltaría que le dieran una medalla de Madrid o así. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) September 26, 2024

Alvise prometía leyes a favor y fondos europeos al empresario, según unos audios publicados por El Diario.

El político Alvise ha explicado en vídeo por qué cobró 100.000€ en negro de un empresario a cambio de hacerle favores políticos: 1. Para evitar enriquecerse con la política

2. Para luchar contra la corrupción

3. Para representar a los autónomos que lo pasan mal Os lo juro 🤣🤣 — gerardo tecé (@gerardotc) September 26, 2024

Ahora, ni corto ni perezoso, ha admitido que cobró los 100.000 euros en negro y pide a los españoles que sigan su ejemplo.

Alvise pagando el IVA. pic.twitter.com/SKKy51VrvT — Roberto Martín (@robbhaifisch) September 27, 2024

"¿Pero cómo voy a ser yo racista si cobro en negro?" Alvise Pérez. Septiembre 2024. — CELESSON (@chemapizca) September 27, 2024

Si Pablo Iglesias hubiera salido en un audio cobrando 100.000 euros sin declarar de un empresario para legislar a su favor, ¿estaba ya en la Modelo o en la cárcel de Soto del Real? — Ivanjode (@Ivanjode) September 27, 2024

Alvise es el Llados de la política. — Ivanjode (@Ivanjode) September 27, 2024

Dice que lo cobró para "poder tener más ahorros" y así no enriquecerse con su actividad política. Te tienes que reír.

Que a lo mejor lo que quería Alvise Pérez era conocer la corrupción desde dentro para poder combatirla mejor y nosotros aquí, hablando sin saber… — El Palentino Radioactivo (@palentivo) September 26, 2024

Si amar es un delito pic.twitter.com/hxIrrS2xUR — David Pareja (@SoyDavidPareja) September 27, 2024

La defensa de Alvise no parece la más sagaz. Por decirlo de otro modo, que parece que le falta una patatica para el kilo. Que no es el lápiz más afilado del estuche. Que no tiene todos los patitos en fila. Que tiene menos luces que una lancha de contrabando. Que tiene pinta que se sacó el DNI a la segunda. No sé si me explico…

Toni Cantó se llevaba 75.000€ al año en la Oficina del Español. Abascal se embolsaba 82.000€ al año en el chiringuito que le montó Esperanza Aguirre. Todo legal. Alvise es un pringao. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) September 27, 2024

Y, bueno, ni siquiera es la única movida que tiene este jeta.

Los votantes de Alvise tienen que estar sorprendidos. Nada hacía presagiar algo así.

Me voy a apuntar esto de "sectores de población intelectualmente vulnerables" como eufemismo. Me ha encantado. https://t.co/y2bSCP0VF6 — Manuel F. Herrador (@manuelfherrador) September 26, 2024

El votante medio de Alvise pic.twitter.com/JjNHXs0q43 — Rimanegra (@Rimanegra_) June 10, 2024

Pongamos de moda la expresión, "eres más tonto que un votante de Alvise". — Marta Alcalde (@Subero78) September 26, 2024

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Cuidad de la gente con gafas: han pagado para poder veros. — 🏳️‍🌈Xosé Castro (@XoseCastro) September 18, 2024

Cuando Julian, el quiosquero, se pasó al lado oscuro. pic.twitter.com/s7xEhNlSoS — El Palentino Radioactivo (@palentivo) January 7, 2024

-¿En que trabajas?

-Quiosquero.

-¡Y nosotros a ti, cabronazo! — El Palentino Radioactivo (@palentivo) July 18, 2022

Yo mañana a estas horas después salvar la hostelería esta noche.(Probabilidad: 98%) pic.twitter.com/JUX54sFWNW — Rubita (@_soyrubitaaa_) September 27, 2024

Que no se pongan tan chulos en Méjico que podemos decirle a Bertín Osborne que saque otro disco de rancheras. — Prendente1 (@prendente1) September 26, 2024

Volvemos la próxima semana con las reflexiones más locas, las ocurrencias más disparatadas y los memes más ingeniosos de los tuiteros más dicharacheros de internet, como siempre en el Tremending Topic de Público. Rechace imitaciones.