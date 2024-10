"¡Ay, que nos ha hecho los papeles Mariano!": Rajoy se cuela de la forma más curiosa en 'La Revuelta' de David Broncano

Tremending Publicado el 08 de octubre del 2024

Las gestiones, los trámites burocráticos y mover papeles en general siempre es un fastidio. Aunque todo puede mejorar si un papeleo rutinario te lo gestiona el registrador mercantil más famoso de España. Hablamos, ni más ni menos, de Mariano Rajoy.

Cuando la comedia está de tu parte, poco más puedes hacer. Hace unos días David Broncano revelaba en La Revuelta que estaban en conversaciones para invitar a Rajoy. Unos días después, el expresidente del Gobierno es el registrador encargado de gestionar un trámite de la productora responsable del programa, como ha revelado Jorge Ponce este lunes.

Si los astros se alinean por el bien de la guasa, no hay invitado de Hollywood ni tertulia con Juan del Val que pueda hacerle frente.

Vas a flipar con esta casualidad. Esto es un documento de un trámite que tenía que hacer la productora en el registro mercantil. Una chorrada que le llegó a ÉL. Estamos destinados a que venga. Prometemos no botellas con tapones en el catering del camerino pic.twitter.com/vW9JR9yw9u — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2024

Programas televisivos aparte. Qué divertido sería un documental sobre la vida de Rajoy como registrador mercantil. Maletín en mano y el Marca bajo el brazo, llega a primera hora un funcionario no tan anónimo. Una miradita a cámara y suelta: "No he dormido nada. No me pregunten demasiado si hacen el favor".

Ese expresidente del Gobierno moviendo papeles, pasa un rato en su mesa peleando con el tapón de la botella de agua y pone rumbo a la sala de descanso para un café con sus compañeros del funcionariado y una charla sobre temas del día a día. "Los chuches, nos suben hasta el IVA de los chuches", lamenta.

Y así va pasando la mañana hasta la hora de comer, cuando el bueno de Mariano deja un bolso en su silla y ya no se le ve el pelo en todo el día. La cámara le sigue hasta el bar, sobremesa larga que hay partido y eso "no es cosa menor, dicho de otra forma, es cosa mayor".

La cosa se complica y Rajoy con un par de fantas encima empieza a mezclar idiomas: "It's very difficult todo esto". Es señal de retirada. Y así transcurre el día con Mariano, que se despide a cámara con su famoso "fin de la cita" y emprende la vuelta a casa con su característica marcha cochinera.