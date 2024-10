Despiporre con el vídeo de Borja Sémper hablando del romanticismo que parece un cruce entre 'Pantomima Full' y 'The Office'

Tremending Publicado el 08 de octubre del 2024

La cuadratura del círculo, el santo grial del humor involuntario: lograr hacer un vídeo y que parezca una mezcla entre un sketch de Pantomima Full y un capítulo de The Office. Es justo lo que acaba de lograr el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, en un TikTok en el que sale hablando nada menos que del romanticismo (o lo que él entiende por esa palabra).

No veíamos nada similar desde aquella vez que posó en una playa falsa con sombrillas del PP, en una preciosa metáfora del trampantojo en el que algunos convierten la política a diario.

@borjasemper4 En el museo del Romanticismo la semana pasada ♬ sonido original – borjasemper

Descorbatado a lo canallita, con la chaqueta abierta y una mano en un bolsillo, Sémper habla a cámara haciéndose el guay: "No, en la política desgraciadamente no hay romanticismo, hay políticos románticos que aspiran a un país a una sociedad a un mundo mejor, y eso también es romanticismo". "Soy un romántico con pretensiones de serlo de verdad", añade. Michael Scott no lo hubiera hecho mejor. Y ojo, que el vídeo también tiene una especie de tomas falsas.

Madre mía lo último de Pantomima Full. pic.twitter.com/umEMkcgW7o — Комісаp (@Casfetera) October 8, 2024

Michael Scott mandando a casa a los publicistas que le mandan de la central de Dunder Mifflin para rodar su propio spot. https://t.co/mW7SYw2WdW — Pablo Batalla 🔻🇵🇸 (@gerclouds) October 8, 2024

Madre mía se cree guapísimo, se gusta muchísimo a sí mismo. Diosito dame un 5% de su autoestima. — Mami Meeple 🇰🇼🦖🏊🏻‍♀️👹 (@mami_meeple) October 8, 2024

Me ha saltado por los aires el vergüenzajenómotro. — Sócrates (@SocratesTuitero) October 8, 2024

La cuadratura del círculo: Pantomima Full meets The Office. Mis dieses, Borja. pic.twitter.com/1RgrIXvnDi — Diego E. Barros (@diegoebarros) October 8, 2024

Que pereza más enorme — Dave Ortgui 🔻 (@dortega_g) October 8, 2024

Hay que dejarle disfrutar un poco, que no siempre puede. Esta semana, por ejemplo, se ha tenido que comer con patatas el marrón de intentar justificar cómo es que votaron a favor de una reforma que ahora critican duramente por reducir penas a etarras.