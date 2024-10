"Miguel Tellado tiene la moral intacta, pero de no usarla": la infamia del PP en el Congreso a costa de las víctimas de ETA

"Asco", "bochorno", "repugnante", "nauseabundo", "vergüenza"… Son algunos de los adjetivos que sobrevuelan en las redes en las últimas horas para describir la infamia vivida este miércoles en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo utilizó una vez más el dolor causado durante años por la banda terrorista ETA para intentar tapar sus propios errores. Y todo ello, además, boicoteando un debate sobre la situación migratoria que ellos mismos habían pedido.

Para empezar utilizaron a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, llevándola a la Cámara Baja para exhibirla, cuando ella es senadora. Además lo calcularon para que entrase en el hemiciclo cuando estaba hablando Pedro Sánchez, para que así le interrumpiera.

No pueden dar más asco. Todos pic.twitter.com/g3FRx13HE4

Pero no digáis que están usando a las víctimas para sacar rédito político, porque se enfadan.

Por si esto fuera poco, después Miguel Tellado blandió un collage con las caras de varios asesinados por ETA, bajándolo y subiéndolo cada vez que le enfocaba una cámara. Todo ello con la diputada valenciana Macarena Montesinos al lado señalando con el dedo y sonriendo. Jugando con el dolor para convertir el Congreso en un circo de tres pistas.

Por si alguien se ha perdido, todo esto viene a cuenta de una directiva europea, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso sin que los conservadores o la ultraderecha presentaran enmienda alguna. La norma aprobada permitirá convalidar las penas cumplidas en otros países de varios presos, incluidos los de ETA, en su traslado a España. El responsable de que los diputados del PP aparentemente no se leyeran lo que votaban, el portavoz Miguel Tellado, fue uno de los principales protagonistas de la jornada. Solo hay que unir los puntos.

Víctimas y familiares de asesinados han expresado su hartazgo por tener que soportar que exhibieran las caras de sus familiares para tal fin.

No podéis dar más asco. pic.twitter.com/jw8BInwH2v

Esta imagen será de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida. Resume a la perfección lo que significan nuestros familiares asesinados por ETA para vosotros.

A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita @Mtelladof como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria https://t.co/ZYjqztLmc7

Menos mal que lo que diga este hombre me la repanpinfla en grado extremo, sino ver como sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito https://t.co/sC1X22EKUJ

Esta es una pequeña muestra de la indignación que ha provocado la actuación del PP con este asunto.

Yo creo que el señor @Mtelladof tiene la moral intacta, pero de no usarla.

¿Soy la única que siente náuseas con la rubia de verde que apunta con el dedo a los compañeros socialistas asesinados, mientras se ríe no sabemos de qué? 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/sxFXS1TTwQ

He took the substance pic.twitter.com/SOL85r38OV

