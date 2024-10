Broncano recuerda en 'The Times' cómo 'El Hormiguero' polarizó su fichaje y los tuiteros recuperan el momento: "He aquí la prueba"

Tremending Publicado el 15 de octubre del 2024

"Lo que sé de oídas", "parece ser", "por lo visto"… Con esta seguridad y dando un ejemplo de deontología periodística (de lo que no debe hacerse), Cristina Pardo lanzaba desde la mesa de El Hormiguero la idea de que "en Moncloa querían poner en TVE un programa que le hiciera la competencia" al programa de Pablo Motos.

Sucedió el pasado 4 de abril, junto al propio Motos. Después de otro "parece ser", Pardo añadía que "Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato". Posteriormente, Juan del Val cargaba un poco más las tintas diciendo que: "Es algo que nos haría pensar en el nivel democrático que tenemos en este momento".

Hoy Broncano en una entrevista en The Times ha contado que el Hormiguero fue el primer programa en difundir el bulo de que Sánchez había impuesto su programa #LaRevuelta en TVE Aquí la prueba pic.twitter.com/aUqPu7hAZA — silvia ♻️ (@Silvia33domin) October 14, 2024

A partir de ahí, la historia nos la sabemos todos: la derecha política y mediática, y la fachosfera también, se pasaron el verano desacreditando al presentador y humorista, que en la presentación de La Revuelta tuvo que aclarar absurdeces como que cobra 14 millones de euros o que lo que cuesta el programa se quita de los hospitales o de la Guardia Civil.

Después hemos visto que el programa ha sido un éxito de audiencia (este mismo lunes ha superado a El Hormiguero en 240.000 espectadores).

"Dijeron que Sánchez me puso en TVE"

Ahora Broncano ha recordado todo esto en declaraciones al diario británico The Times: "Ellos [El Hormiguero] fueron los primeros que dijeron, en antena, que Pedro Sánchez me puso en TVE. Están contribuyendo a polarizar el asunto". En el artículo, titulado "Los programas de entrevistas televisivas son el nuevo frente en la batalla de las 'dos Españas'", el presentador también ha explicado que ahora "la gente está descubriendo que el programa no es político".

Tras estas palabras, muchos en las redes están recordando ese momento, algunos sorprendidos al darse cuenta de que fue así fue como surgió esta historia.

"Yo creo" "Lo que yo he oído"

Total que, al final, habla sin saber mientras lanza sus opiniones sobre lo que está diciendo que ni siquiera sabe si es verdad! 😅 Pues como si estuvieran en un bar hablando. Ya puestos, alguien debería haberles servido un cubata… — HombreAlegorico (@HombreAlegorico) October 14, 2024

REAL que #ElHormiguero fue el primer programa en difundir el bulo de que Pedro Sánchez había impuesto #LaRevuelta en TVE Esto es más heavy de lo que parece… pic.twitter.com/5MHPEo8sYg — M 📺 (@casasola_89) October 14, 2024

La responsabilidad de los medios de comunicación es crucial en la construcción de una sociedad informada. No se trata solo de transmitir noticias, sino de hacerlo con veracidad, equilibrio y compromiso ético. La información bien gestionada es un pilar de la democracia.#LaRevuelta — Esperanza Gómez (@GC_Esperanza) October 15, 2024

"…Yo te cuento de lo que sé de oidas…"

😬 — javier.manjon (@javiermanjon2) October 14, 2024

Parece ser…, yo sé de oídas …, dicen…. Este es el nivel de periodismo — J. Dele (@veneno_capitan) October 15, 2024

La luz vence a las sombras.

El bulo contra Broncano y #LaRevueltaTVE nació en #ElHormiguero. pic.twitter.com/3cLn1SLhCh — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) October 15, 2024

"Lo que se de oidas", "parece ser", "por lo visto". https://t.co/JrDKm7XVTl — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) October 14, 2024

Esto también me recuerda una frase que me encanta: "Cuando quieras ver a una persona mala, enfada a una buena". Broncano parece ser muy buena persona. Y lista, que sabe esperar… para SOLTARLA😂#LaRevueltaTVE https://t.co/Kb3zwVSCC5 — Luis Endera (@Luis_Endera) October 14, 2024

Efectivamente, como dice Broncano parece que ahora muchos se están dando cuenta de que el programa de Broncano no es como se lo habían pintado. Ahí está Carmen Lomana, que ha pasado de criticar su fichaje por TVE a ir de público a su programa y alabarlo en las redes sociales.