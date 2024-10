Críticas a la ministra de Vivienda por tirar del argumento del chalet de Iglesias y Montero: "Te lo firma alguien del PP y no te mueve ni una coma"

"Yo le diré que con mis tres propiedades que ha mencionado usted no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar". Esta frase contra Podemos no es de Ayuso, ni de un diputado de ultraderecha, ni de un tertuliano con una web de trolas. Es de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del PSOE, y la pronunció este miércoles en el Congreso de los Diputados.

#EnDirecto | La ministra de Vivienda a Podemos: "A ustedes les interesa mucho mis propiedades. Con mis tres propiedades no tengo ni para pagar la mitad del chalé de Galapagar. Lo siento, no me llega" pic.twitter.com/k32hAIUPka

— Europa Press (@europapress) October 23, 2024