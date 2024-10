Críticas a Manolo Lama por lo que ha dicho de los becarios: "Este vídeo es todo lo que está mal en la cultural empresarial"

Tremending Publicado el 25 de octubre del 2024

No hay una forma más clara de que una persona con un alto cargo quede retratada que cuando habla mal de los trabajadores por reclamar (o incluso por preguntar) sus derechos laborales o por tener unas ambiciones vitales diferentes a las suyas. Ahí está como ejemplo Alberto Núñez Feijóo menospreciando a los que quieren ser funcionarios (con el cínico añadido de que él mismo es funcionario en excedencia). O para qué hablar del presidente de la CEOE, que cada vez que habla sube el pan.

Ahora se han viralizado unas palabras del locutor deportivo Manolo Lama, sacadas del podcast Lo que tú digas de Alex Fidalgo, quejándose de los becarios por preguntar el horario o el sueldo que van a tener.

Manolo Lama cobra más de un millón de euros en la COPE. Dice esto sobre los becarios que trabajan gratis para él: "Los mataría. Les zurro y les pego mucho. Lo primero que preguntan es cuánto van a ganar y qué días van a librar". Muy poca vergüenza. pic.twitter.com/tfo5jDEjHc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 24, 2024

"Yo les zurro mucho a los becarios y les pego mucho porque me parece inexplicable que te den una oportunidad y que no mates por esa oportunidad", aseguró. Después narró una historia sobre "un becario de la SER" que no quiso quedarse esperando indefinidamente por la noche ante una noticia porque había quedado con su novia y él le dio a elegir entre la novia o "el curre". "Pues se fue con la novia", cuenta sorprendido.

Después añadió: "Yo, los becarios de ahora es que los mataría. Unos tipos que lo primero que te preguntan es, no todos evidentemente, cuánto van a ganar, que horario van a tener y qué días van a librar".

Unas palabras ante las que ha contestado hasta el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Algunos también han recordado el episodio de Lama en el que durante una retransmisión en 2010, pidió limosna entre risas para una persona sin hogar a la que sacó en antena.

Hemos normalizado la explotación laboral. — elkoko (@Elkokoparrilla) October 24, 2024

Todo lo que no tiene que ser la empresa, todo lo que no tiene que ser la formación, todo lo que no tiene que ser la vida.pic.twitter.com/v0Tttt5uMr — Unai Sordo (@UnaiSordo) October 25, 2024

Pues se come entendiendo que el trabajo está muy bien pero uno también tiene una vida. Es sencillo de explicar, lo que pasa es que algunos quieren tener esclavos 24 horas. — DanVerode (@danverode) October 24, 2024

‼️En el año 2010 Manolo Lama humilló a un mendigo en Cuatro y ahora carga contra los becarios y sus derechos laborales: "Los mataría." https://t.co/mAmXEG6667 pic.twitter.com/oWP1wro71O — Alejandro Plana 🔻 (@aplana_) October 25, 2024

Ole por el becario que se fue con la novia y mandó a este fulano a pastar…. — LeRouge (@LeRouge22469566) October 24, 2024

Te quiero mucho, joven becario que le dijo a Manolo Lama: "he quedado con mi novia"

Y se fue con su novia cuando acabó su jornada laboral No somos esclavos de nuestros jefes

Las horas extra de los becarios son ilegales https://t.co/u5MKe3SAED — Malacamarada (ella) (@malacamarada) October 24, 2024

Este video es todo lo que está mal en la cultural empresarial. Al trabajador no le haces un favor. Él te da beneficios con su plusvalía. Si para poder tener recorrido laboral, el camino tiene que ser sacrifico y dolor, el sistema una mierda. pic.twitter.com/0zOeiwDqxd — Carmen Vidal (@Carmenv81) October 25, 2024

Si cuando te hacen una entrevista de trabajo ven mal que preguntes cosas básicas como: – Cuánto se cobra la hora

– Que horario está estipulado

– Qué días se libra Huye de ahí https://t.co/yEUjTmXv0R — María Ponce Murcia 🌻 (@soylaheredera) October 25, 2024

Manolo Lama mira, si te hacen esas preguntas es por un sencillo motivo QUIEREN VIVIR. Y para vivir necesitas tiempo libre y un salario que te permita costearte lo mínimo. Si tu lo que quieres es un esclavo lamento decirte que eso ya se abolió otra opción es regresar al medievo. https://t.co/FZScll3opx — Shirai Ursus D. Amorem (@ShiraiKasumi) October 25, 2024

Parece que aún no hemos entendido la toxicidad de presentar como héroes a la gente que renuncia a su vida por el trabajo. Convendría recordar las reflexiones que surgieron ante aquel joven con dos trabajos al que se presentó como un working class hero pero que en realidad era una víctima.